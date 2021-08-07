По правилам Европейской конвенции ЕСПЧ принимает иски лишь по событиям, имевшим место только в течение последних шести месяцев до момента соответствующей подачи. Поэтому непонятно, зачем Москва именно сейчас подала иск в ЕСПЧ на Украину. Об этом рассказал живущий в Лондоне писатель Владимир Видеманн в интервью изданию Украина.ру

Владимир Видеманн: Вашингтону не хватает ресурсов для охвата базами всего мира © из личного архива Владимира Видеманна

Эксперт подчеркнул, что Украина это учитывала, и именно поэтому первые иски Киева к Москве датируются 2014 годом.

Более того, если Россия выдвигает жалобу на Украину уже после того, как жалоба Украины на Москву, по этому же самому делу, уже была подана, то суд не сможет чисто технически вынести решение против Украины, уточнил специалист.

«К примеру — по делу сбитого боинга, даже если будет доказано, что стреляли украинцы с украинской территории. Получается, московские юристы опять проспали? И с чего бы это им проснуться именно сейчас? Может быть, Кремль, глядя на Белый дом, тоже решил сменить свою геополитическую стратегию? Вдруг Вашингтон сдаст Киев, подобно Кабулу?», — задается вопросом Видеманн.

Хотя международный резонанс от этого суда, даже без вынесения обвинительных приговоров, все же может иметь место, об этом говорят и западные эксперты, уповающие при этом на технический выигрыш Украины по очкам, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.