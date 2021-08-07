Россия впервые за все время своего членства в ЕСПЧ 22 июля 2021 года подала межгосударственную жалобу. Она касается 10 групп нарушений и подробно описывает процесс продвижения в украинскую власть националистических сил. Речь идет в том числе и об Одесской трагедии 2 мая и о войне в Донбассе
Эксперт подчеркнул, что Украина это учитывала, и именно поэтому первые иски Киева к Москве датируются 2014 годом.
Более того, если Россия выдвигает жалобу на Украину уже после того, как жалоба Украины на Москву, по этому же самому делу, уже была подана, то суд не сможет чисто технически вынести решение против Украины, уточнил специалист.
«К примеру — по делу сбитого боинга, даже если будет доказано, что стреляли украинцы с украинской территории. Получается, московские юристы опять проспали? И с чего бы это им проснуться именно сейчас? Может быть, Кремль, глядя на Белый дом, тоже решил сменить свою геополитическую стратегию? Вдруг Вашингтон сдаст Киев, подобно Кабулу?», — задается вопросом Видеманн.
Хотя международный резонанс от этого суда, даже без вынесения обвинительных приговоров, все же может иметь место, об этом говорят и западные эксперты, уповающие при этом на технический выигрыш Украины по очкам, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.