У администрации Байдена нет четкого плана политических действий на ближайшее будущее, считает живущий в Лондоне русский писатель Владимир Видеманн

- Владимир, какой будет американская внешняя политика при Байдене? Вывод американских войск из Афганистана и Ирака — это свидетельство новой американской политики или все будет по-прежнему — американские военные интервенции будут продолжаться?

— Думаю, у администрации Байдена нет четкого плана политических действий на ближайшее будущее. Будучи прагматиками, американцы всегда готовы отказаться от привычных схем ради новых стратегий. При этом их базисная риторика остается неизменной, что часто вводит в заблуждение их оппонентов. О том, что американцы решили в очередной раз поменять свою политическую стратегию, свидетельствует, в частности, вывод их войск из Афганистана и Ирака.

Видимо, на текущий момент Вашингтону не хватает ресурсов для всестороннего охвата планеты военными базами и контингентами, тем более — в свете беспрецедентного подъема военно-политической мощи Китая. Я бы всем советовал посмотреть документальный фильм Константина Душенова «Орел без крыльев» (2021), где автор вполне объективно, на мой взгляд, сопоставляет военные потенциалы России и США, показывает реальные проблемы, с которыми сейчас сталкивается американский ВПК.

- Россия подала иск против Украины в ЕСПЧ. Почему, по-вашему, вдруг российская внешняя политика по отношению к Украине стала наступательной, хотя раньше она была не очень последовательной — периоды наступления сменялись вялотекущими и невнятными действиями? Как к такой политике отнесутся на Западе?

— Почему Россия подала жалобу на Украину в ЕСПЧ именно сейчас, а не семь лет назад — для меня большая загадка. Что это — пятая колонна, коррупция, головотяпство или какие-то подковерные стратегические соображения — мне сказать сложно. Но ведь российским юристам должно быть известно, что по правилам Европейской конвенции ЕСПЧ принимает иски лишь по событиям, имевшим место только в течение последних шести месяцев до момента соответствующей подачи.

Вот Украина это учитывала, и первые иски Киева к Москве датируются 2014 годом. Более того, если Россия выдвигает жалобу на Украину уже после того, как жалоба Украины на Москву, по этому же самому делу, уже была подана, то суд не сможет чисто технически вынести решение против Украины. К примеру — по делу сбитого боинга, даже если будет доказано, что стреляли украинцы с украинской территории. Получается, московские юристы опять проспали? И с чего бы это им проснуться именно сейчас? Может быть, Кремль, глядя на Белый дом, тоже решил сменить свою геополитическую стратегию? Вдруг Вашингтон сдаст Киев, подобно Кабулу?

Но это не отменит предыдущих ляпов по украинскому делу. Поезд-то ведь ушел! Хотя международный резонанс от этого суда, даже без вынесения обвинительных приговоров, все же может иметь место. Об этом говорят и западные эксперты, уповающие при этом на технический выигрыш Украины по очкам.

- Что вы думаете по поводу разрушения мемориала советским воинам во Львове?

— Думаю, это логическое продолжение политики десоветизации, имеющей место не только на Украине, но и во многих других странах Восточной Европы, включая бывшие советские республики. На этот счет в западных странах уже сложился определенный консенсус: сталинизм и гитлеризм — одно и то же, советский коммунизм и германский нацизм — близнецы-братья.

Кстати, недавно я читал статью одного американского историка, поднявшего тему антигитлеровского нацизма. Т.е. национал-социалисты в ряде оккупированных Третьим рейхом государств, даже несмотря на их антисемитизм, были антигитлеровскими патриотами и поэтому представляют собой «особый случай».

- В этом году 30 лет распада СССР. Что было хорошего и что плохого в СССР? Каково значение СССР для мира в XX веке?

— Роль СССР в мировой истории, конечно, амбивалентна. С одной стороны, благодаря СССР рухнула мировая колониальная система, десятки народов получили независимость и собственную государственность. А в индустриальных государствах-метрополиях трудовое население обрело массу социальных благ: бесплатное образование, доступную медицину, сокращенный рабочий день, оплачиваемый отпуск, женщины обрели политические права.

Хозяева денег испугались успехов социалистической экономики и вынуждены были пойти на попятную. Зато рухнув потом под тяжестью собственного веса, СССР похоронил под своими обломками все вышеперечисленные достижения. Капитал снова перешел в наступление по всем фронтам, а крах советского лагеря деморализовал левые движения во всем мире. За исключением Китая и его немногочисленных сателлитов.

Но мне не кажется, что китайский образ жизни может сегодня кого-нибудь вдохновить, за исключением самих китайцев, привыкших к беспрекословному подчинению авторитарной диктатуре за пять тысяч лет своей национальной истории. Однако, рассуждая строго марксистски, можно сказать, что крах СССР — закономерное событие в истории. Но думаю, что оно закономерно не только с точки зрения марксизма. Просто из всего этого нужно сделать трезвые выводы. Но какие — это пока вопрос открытый!

- В этом году 30 лет независимости Украины. Как вы полагаете, Украина сегодня — это независимое или все-таки зависимое государство?

— В принципе — независимое, член ООН и других международных организаций. Да и свою антироссийскую политику украинские власти проводят не из-за военного давления Запада, не из-за страха перед иностранной оккупацией, как это имело место в странах просоветского блока. Тут — чистый бизнес, ничего личного. Вспомним, как вел себя Ельцин в западных столицах: чуть ли не шнурки тамошним политикам гладил! А у себя в стране лютовал, развязал войну на Кавказе.

Да еще эта приватизация пресловутая. И в НАТО разве он не просился? Теперь тот же «административный» сценарий разыгрывается на Украине: заискивание перед Западом, война, приватизация, НАТО… Конечно, Украина — не Россия, тут все более спрессовано. Отсюда и стресс больше, и последствия от властного головотяпства тяжелее. И если президент России демонстративно вещал с трибуны американского Конгресса, что «демон коммунизма повержен навсегда», то почему украинский ленинопад вызывает столько эмоций? Как говорится, за что боролись…