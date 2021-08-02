Кубанский повар Владимир Землянов попал в Книгу рекордов России, приготовив 1101 литр борща. О достижении рассказала пресс-служба администрации Краснодарского края

Жительницу Херсона ужаснула рыба с живой начинкой - видео © Facebook

«Мы приготовили борщ исключительно из кубанских продуктов. Большую часть из них купили на рынке. Я — коренной житель Краснодарского края и могу со стопроцентной уверенностью утверждать, что на Кубани борщевой набор самый доступный», — сказал повар.

В рекордной кастрюле в этот набор вошли 100 килограммов мяса, 120 — картофеля, 80 — лука и моркови, 100 — свежей капусты, 80 — свеклы, 25 — помидоров, 50 — томатной пасты, 20 — болгарского перца и 5 килограммов зелени.

Отведали рекордного борща казаки районного казачьего общества, а повар намекнул на то, что 1101 литр — не предел и он раздумывает над новым рекордом.

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Большое внимание борщу последние время уделяют на Украине: в марте Министерство иностранных дел этой страны направило заявку на внесение красного супа в список культурного наследия ЮНЕСКО как традиционно украинского блюда.

Российские повара и кулинары с этим не согласны, они утверждают, что борщ — исконно русское блюдо. В Европе этот спор назвали «горячей войной» России и Украины, такую оценку дало, например, британское издание The Times в октябре 2020 года.

К слову, на Украине заявили о том, что обратились к разработчикам приложений с просьбой создать эмодзи борща, а еще пристально следят за тем, кто как в мире называет спорный суп. В частности, в конце прошлого года посольство Украины во Франции обратилось к составителям кулинарного гида Michelin, где блюдо было названо русским, и добились изменений в релизе.