Огорчение дня: украинка купила арбуз-сюрприз — фото

В одном из мелитопольских супермаркетов «АТБ» местные жители приобрели арбуз, но, разрезав его дома, сильно разочаровались: ягода оказалась почти целиком белой внутри. Об этом 27 июля написал «РИА Мелитополь»

На опубликованном фото видно, что арбуз неспелый и в пищу не годится. Специалисты утверждают, что столкнуться с такой ягодой можно в любой торговой точке — как в супермаркете, так и на рынке, ведь внешне продукт может выглядеть зрелым и вкусным, что не гарантирует такого же содержимого.

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Любители арбузов утверждают, что для того, чтобы избежать разочарований, стоит обратить внимание всего на несколько факторов: хвостик ягоды должен быть сухой, сам арбуз должен быть покрыт твердой блестящей коркой, которую трудно проткнуть ногтем, а при стуке по ней ягода должна издавать чистый звонкий звук.