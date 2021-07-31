Власть в Киеве уже отреагировала на статью Владимира Путина об Украине, но отреагировала она по-идиотски. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Владимир Путин назвал трагедией возникшую в последние годы стену между Россией и Украиной, которые являются частями одного исторического и духовного пространства.

С одной стороны, президент Украины Владимир Зеленский сразу начинает делать утверждения о том, что русские и украинцы — две разных народа, а а кто-то другой начинает утверждать, что на самом деле русские-то — это мы на Украине, а вы в России не русские и вообще не славяне, и надо было вернуть название русские украинцам, потому что именно украинцы являются русскими, отметил эксперт.

«Это, кстати, тоже затрагивается в статье Путина как одна из концепций отвержения общей русскости», — констатировал Безпалько.

Нужно понимать, что большинство представителей нынешней украинской элиты вовсе не украинские националисты, они просто надевают это на себя, как одежду, чтобы управлять аудиторией, не более того, заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.