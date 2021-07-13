В понедельник, 12 июля, на сайте Кремля вышла статья президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Каков ее посыл и кому он адресован, рассказал эксперт по Украине и Белоруссии Богдан Безпалько

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Украина.ру.

- Богдан, кому в первую очередь адресована эта статья?

— На мой взгляд, она в первую очередь адресована, конечно, гражданам Украины, потому что, как ни парадоксально, но за речами и текстами Путина следят именно там, может, в негативном контексте, но всегда очень внимательно изучают. Поэтому в самой статье есть оговорки, специфические черты, которые очень щадяще относятся к тем людям, которые заражены вирусом украинского национализма, или тем, кто долгое время подвергался пропаганде через украинские средства массовой информации.

Вместе с тем статья выдержана в общерусском духе, где нет никаких изъянов. Если бы я хотел написать статью, я бы написал ее именно так.

- Под гражданами Украины имеются в виду именно просто жители страны, а не элиты?

— Да, безусловно, потому что к элите в Украине обращаться абсолютно бесполезно. Во-первых, она принимает решения несамостоятельно (это тоже отражено, кстати), во-вторых, она воспринимает их в совершенно другой мотивации. Для украинской элиты важно достижение продленного уровня власти, благополучия, накоплений, влияния, достижения уровня каких-то международных элитных клубов и так далее. Ради этого она будет делать все, что требуется, и принимать любую идеологию.

Дело в том, я убежден, что большинство представителей нынешней украинской элиты вовсе не украинские националисты. Украинский язык, украинская культура и идеология украинского национализма им абсолютно чужды — они просто надевают это на себя, как одежду, чтобы управлять аудиторией, не больше.

- Обращаясь таким образом к украинцам, какой реакции ожидает российский президент?

— Я думаю, что он ждет прежде всего, чтобы с этой статьей ознакомились, чтобы отметили, что статья написана с очень хорошим историческим обоснованием, которое практически невозможно оспорить. Все обоснования находятся в открытых источниках.

Все, например, могут проверить слова Богдана Хмельницкого о «мире православном российском» или наконец-то узнать, что такое Терезин и Талергоф. Вот я хотел бы отметить, что в статье Путина упоминаются Терезин и Талергоф, которые не упоминаются сейчас не только на Украине где бы то ни было, но и в российских учебниках школьных, вузовских нет упоминаний об этом геноциде. То есть люди могут проверить исторические обоснования этой статьи.

И что дальше? Вопросы, которые возникли после статьи Путина про Украину © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Поэтому в целом эта статья призывает граждан Украины задуматься. Россия не относится к ней плохо, с презрением, ненавистью, хотя по идее мы могли бы так к ним относиться после всего, что произошло, после того вала ненависти, который там раздувался за последние 30 лет начиная с 90-х годов. Но мы относимся к ним, как к своим, не только как к «братьям», а как к части единого организма, единой семьи, которая неразрывна.

- Обращался ли президент конкретно к жителям Донбасса, в частности? В статье много говорится о Донбассе, о том, что он не нужен Украине, но также в первой исторической части Путин пишет, что на примере УНР видно, насколько неустойчивыми были разного рода квазигосударственные образования. Так, он упоминает Донецко-Криворожскую советскую республику, которая хотела войти в состав Советской России, но получила отказ от Москвы. Есть здесь аллюзия на ЛДНР?

— Нет-нет, то есть да, Донбасс он очень часто упоминал, но это, скорее, относится уже к области истории, той ее части, что сама по себе Украина нынешняя никогда не была единой, что ее взяли и сшили почти искусственно из совершенно разных территорий, которые находились под абсолютно разным культурным, религиозным, историческим влиянием.

Донецко-Криворожская республика упоминается Путиным скорее в контексте того, что большевики создали эту сшитую, как лоскутное одеяло, Украину, что большевики насильно включили в состав Украины Донецко-Криворожскую республику, которая в состав Украины вовсе не стремилась. Я также напомню, что существовала и Одесская народная республика, которая у Путина не упоминается, но которая тоже имела место быть.

И в целом здесь речь идет о том, что нынешнее украинское государство создавали именно большевики, именно в советское время была проведена украинизация, насильственное внедрение украинского языка, украинской идентичности.

Глубокая работа: Зеленский высказался о статье Путина про Украину © REUTERS, Gleb Garanich

- Киев отреагирует на статью?

— Да, конечно, отреагирует. Но они реагируют всегда очень по-идиотски, прямо скажем. С одной стороны, [президент Украины Владимир] Зеленский сразу начинает делать утверждения на 180 градусов: нет, мы не один народ, мы разные. А кто-то другой начинает утверждать, что на самом деле русские-то — это мы на Украине, а вы в России не русские и вообще не славяне, надо было вернуть название русские украинцам, потому что именно украинцы являются русскими. Это, кстати, тоже затрагивается в статье Путина как одна из концепций отвержения общей русскости.