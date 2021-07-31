После вторжения США в Афганистан в 2001 году Россия зарабатывала на транзите через свою территорию, потому что нахождение западного контингента нуждалось в снабжении. Об этом рассказал руководитель Центра изучения афганской политики (ЦИАП) Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Андрей Серенко: кто он © предоставлено Андреем Серенко

Россия тогда предоставила свое наземное и воздушное пространство для того, чтобы доставлять грузы, необходимые для западной коалиции, в частности действовал железнодорожный маршрут через Ульяновск, который стал своеобразным хабом, напомнил эксперт.

«Потом действовала система воздушных перевозок, когда Россия и Украина создали компанию «Волга-Днепр», потому что под их контролем находились крупные качественные грузовые самолеты. У США и НАТО их не было в таком количестве. Происходила интенсивная переброска грузов, солдат и гражданского персонала. Киев и Москва солидарно заработали на этом хорошие деньги», — отметил Серенко.

Зарабатывали все, и все было хорошо, пока американцы не стали уставать от этой войны, и при Бараке Обаме стал возникать вопрос о том, что хорошо бы либо искать способы договориться с умеренной частью «Талибана» (тогда еще были такие иллюзии), либо начать вывод войск, потому что к 2011 году было понятно, что уничтожить их не получается, заключил собеседник издания.

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