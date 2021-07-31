Единственно верная идея для России, Украины и Белоруссии состоит в том, что всем надлежит выжить, что они не нужны никому, кроме самих себя, и кроме тех, кто их использует. Об этом рассказал известный российский политтехнолог Олег Матвейчев в интервью изданию Украина.ру

Олег Матвейчев: Через 10 лет русские и украинцы будут жить в едином государстве © РИА Новости, Владимир Трефилов Владимира Путина о том, что русские и Украинцы — это один народ, который относится к одному историческому и духовному пространству. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг».

Англосаксонские страны стремятся к тому, чтобы Евразия никогда не объединилась, поэтому они чертят различные разграничительные линии, разные религии, разные народы, потому что ресурсы объединённой Евразии в несколько раз больше ресурсов Англии и Америки, пояснил эксперт.

«Это залог их выживания. Они ценят свою кровь и не хотят, чтобы, например, с русскими или с кем-то воевал, например, англосакс какой-то. Они предпочитают науськивать националистов белорусских, украинских, любых других — пусть они гибнут в войне друг с другом», — подчеркнул Матвейчев.

Россия, Украина и Белоруссия должны быть в едином государстве, но это только когда Россия будет способна экономически это поддерживать и содержать, заключил собеседник издания.

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