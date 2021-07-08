Политтехнолог Олег Матвейчев в интервью изданию Украина.ру объяснил, что объединяет русских и украинцев, кому выгодна вражда между братскими народами и как можно их объединить

- 30 июня прошла «прямая линия» Владимира Путина, и нас, конечно, в первую очередь интересуют вопросы внешней политики. Так, отвечая на вопрос, почему Украины нет в списке недружественных стран, Владимир Путин заявил, что русские и украинцы — это один народ. Олег, согласны ли вы с президентом России?

— Я как человек учёный, как профессор могу, конечно, сказать, что с точки зрения, во-первых, генетики мы абсолютно один народ. Различные генетические исследования показывают, что большинство русских и большинство украинцев принадлежат одной гаплогруппе R1а1. Это одна и та же группа, просто одна генетическая история. Что касается каких-либо культурных различий, то они не существенны, скажем, по сравнению с Германией они вообще жили в разных государствах и только в XIX веке объединились в одно. Или, скажем, Китай, в котором десятки разных государств были под разными империями.

Кстати говоря, диалекты китайского языка различаются больше, чем английский и немецкие языки. Для китайцев русский и украинский были бы абсолютно одним языком и вообще никак не различались бы. И раньше это не различалось. Украинский язык придумали, что называется, создали и сказали, что «есть такой язык», именно отдельный, только тоже к концу XIX века. И то был австро-венгерский проект, польский проект, для того чтобы русских, живущих на территориях других стран, настроить против России, чтобы они не сохраняли лояльность России, а были лояльны их государствам. А вообще до конца XIX века даже во Львове люди называли себя русскими. А слово «украинец» употреблялось так же, как употребляются слова «уралец» или «сибиряк», то есть житель определённой местности.

Поэтому, конечно, да — один народ. Это совершенно правильно, а попытки столкнуть народ, разделить этот единый народ придумыванием искусственных каких-то историй — это уже чисто политическая проблема.

- Ну а как же тогда сплотить этот один народ — украинцев и русских? Какие есть механизмы сплочения?

— Такие же, как есть механизмы разделения, создания всевозможных провокаций, также есть механизмы сплочения.

Напомню, несмотря на то что даже Австро-Венгрия в начале XX века всех людей, которые называли себя русскими на Западной Украине, отправляла в лагеря концентрационные — Терезин, Талергоф, — убивала там, всё равно в 1934 году, когда провели перепись, даже на Западной Украине большинство всё равно продолжали называть себя русскими. Когда бандеровцы захватили сначала Германию, а потом бандеровцы были на Западной Украине, свирепствовали, и Красная армия освободила Западную Украину, то уже в шестидесятые годы люди, западные украинцы, выдавали этих бандеровцев советским властям. И, более того, сами приходили на суды и свидетельствовали, рассказывали о тех убийствах, которые они творили. Точно так же, как за 20 или за 30 лет так называемой украинской независимости, хотя это полная зависимость от Европы и США, удалось настроить украинцев против русских.

Точно так же за 20-30 лет, а, может быть, за меньший срок, можно вернуть эту ситуацию обратно, если на это будет чья-то политическая воля. Перестать, во-первых, противопоставлять, рассказать подлинную историю наших стран, наших государств и увидеть, что мы всегда на самом деле бок о бок были друг с другом, у нас в общем-то по большому счёту одна история. И рассказать, дать знания людям, рассказать про те же языки — немецкие, китайские, про которые я сказал, но есть то же самое во Франции. Или арабский язык, вы думаете, житель Ливана или житель Марокко друг друга поймут? Они говорят на арабском языке, но они не поймут друг друга вообще никогда. Жители северного и южного Ливана понимают друг друга так же, как русские и украинцы. А Ливан и Марокко или Египет и Марокко — они вообще друг друга не поймут. А называется всё «арабским языком». Поэтому было бы желание. У арабов есть желание объединяться и говорить, что это одно. Было бы желание, мы и чехов, и поляков к себе запишем, понимаете?

- А нет желания у кого? Чья это ответственность?

— Сначала не было желания у поляков и австро-венгров, которые первые эту историю затеяли с неким единым украинским народом и украинским языком, а потом этот проект финансировался, свою роль, очень неприятную, сыграли большевики, потому что они вступили в сговор с националистами. Поскольку все, кто был за единую Россию, за русских, они, как правило, были поклонниками прежней Царской Империи и врагами большевиков, то украинские националисты оказались такими естественными союзниками. И они помогали, скажем так, бороться с теми сторонниками старой Российской Империи — белогвардейцами и прочими. Потом в отместку они попросили, чтобы большевики, которые много разглагольствовали о свободе народов, о праве на определение, чтобы они начали политику так называемой «украинизации» и чтобы они в тридцатые годы массово переписывали русских людей, в том числе на востоке Украины в украинцы. А на востоке Украины Новороссия вообще заселялась из Курска, из Брянска, из многих русских деревень, то есть люди никогда не знали ни украинского языка, ничего, но их записали украинцами, и сейчас они с украинскими паспортами, и им рассказывают, что они забыли родной язык. В общем, чудовищные вещи происходят.

И сейчас опять, это закон о коренных и некоренных народах. Абсолютно ненаучное понятие. Дело в том, что если уж на то пошло, генетически, если мы смотрим на коренные народы, впервые эта славянская гаплогруппа R1а1 найдена археологами, она появилась 25 тысяч лет назад, это Красноярский край, стоянка Мальта археологическая, и там раскопали её. То есть славяне и русские пришли на Украину и вообще в восточную Европу, в том числе нынешнюю Россию, из Сибири, через Урал, пришли и там заселились. Первые стоянки славянские, где славянская генетика, появились на территории Украины десять тысяч лет назад, а до этого там жили другие люди, с кавказской гаплогруппой. Та же самая трипольская культура, с которой носился Ющенко и рассказывал о том, что «это наши предки», так вот, генетически там жили кавказцы в трипольской культуре, скажем так, предки нынешних осетин.

- Тогда давайте немного к другой теме. Какую сегодня Россия может предложить идею для населения Украины и для белорусов?

— Знаете, простая идея того, что нам всем надлежит выжить, что мы не нужны никому, кроме самих себя, кроме тех, кто нас использует, она уже сама по себе очень значима. Дело в том, что англосаксы решают свои проблемы. Они стремятся к тому, чтобы Евразия никогда не объединилась, они чертят различные разграничительные линии, разные религии, разные народы, потому что ресурсы объединённой Евразии в несколько раз больше ресурсов Англии, Америки, поэтому они играют на нас, как на шахматной доске, всё время противопоставляя одних другим, идут классовые, национальные, религиозные войны, всё время их разжигают. Это залог их выживания. Они ценят свою кровь и не хотят, чтобы, например, с русскими или с кем-то воевал, например, англосакс какой-то. Они предпочитают науськивать националистов белорусских, украинских, любых других — пусть они гибнут в войне друг с другом.

Я понимаю, зачем это нужно англосаксам — чтобы все тут погибли в Евразии. Но я не понимаю, зачем это белорусским националистам, украинским? То, что кто-то из них получает деньги, их руководители, цинично. Кто-то из них просто дурак, как сказал Владимир Владимирович, — с горячим сердцем, но без большого ума. И то, что он является просто пушечным мясом, которое за бусы, за кредиты МВФ продаёт свою веру, единоверцев, своих генетических братьев, и главное, зачем это делать? На потеху сидящим людям в Лондоне и Нью-Йорке? Мне кажется, из-за одного этого стоит самим объединяться, чтобы над нами не смеялись эти лондонские, нью-йоркские хозяева мира и не считали, что это дураки, которые за бусы дерутся, как гладиаторы перед аристократией за миску мяса дрались друг с другом. По сути дела, они там сидят, как в амфитеатре, и смотрят, как дерутся между собой славяне.

- Путин во время «прямой линии» сказал, что Украина находится под внешним управлением. Как можно вывести страну из-под внешнего управления? И есть ли подобные примеры в истории?

— Примеров в истории очень много. Даже приход Путина к власти знаменовался выходом страны из-под внешнего управления, когда мы перестали, что называется, слушаться бездумно всего, что нам говорит МВФ. И в результате этих реформ, которые диктовал нам МВФ, у нас были страшные голодные девяностые годы, и мы перестали слушаться, когда демаркировали различные границы и многое-многое другое. Мы ввели управление, наконец-то, над своими же регионами и стали преследовать прежде всего свои собственные интересы, а не то, что нам советовал так называемый Запад. И из-за этого, во-первых, мы стали сильнее, рост России с девяностых годов совершенно очевиден, во-вторых, конечно, вызвали гнев этих хозяев мира, которым не понравилось, что мы стали сильнее и вышли из-под их влияния.

Украинцы боятся этого, они думают, что лучше чистить им сапоги и что-то за это получишь. Ничего они не получат. Они чистили сапоги англосаксам, всяко перед ними унижались, но что они получили взамен? Они взамен получили Майдан, страна отброшена на много лет назад, потеряла Крым, потеряла восток. Голодная, с огромными счетами за газ и за ЖКХ. Депопуляция в стране, половина молодёжи уехала работать рабами в Польшу или ещё куда-то. Это всё плата за то, что вы взяли и подчинились. Вы не получили коробку печенья или ящик варенья, как предатель получил в известной сказке «Мальчиш-плохиш». За своё предательство ещё и тебя же заплатить заставили.

- Есть ли на Украине человек или группа людей, которые смогут отстаивать национальные интересы? Могли бы вы назвать фамилии, или, может быть, это будет действовать по-другому, к примеру, олигархи объединятся и пойдут в сторону России?

— Трудно сказать, чтобы кто-то там объединился. Знаете же украинскую поговорку: где два украинца — там три гетмана. Каждый будет всё время друг перед другом выпендриваться. Если там возможно было кому-то объединяться, уже бы давно объединились. Это очень тяжёлая история. Если, как говорится, человек или группа людей находится в концлагере, то, скорее всего, освободить можно только внешним образом. Можно оттуда бежать, и то иногда удачно, иногда — нет. Или всё-таки только внешнее освобождение от этого внешнего управления.

Люди партизанскими методами, конечно, как-то борются, боятся, но так, чтобы в открытую пойти… Ведь в стране по сути дела фашистская диктатура. Много политзаключённых. Людей хватают, вносят в различные списки, бьют, угрожают, и поэтому люди запуганы, они внутренне, конечно, считают, что нужно быть вместе с Россией, они не согласны с политикой руководства, они очень разочарованы в Зеленском, в котором видели надежду, так же, как когда-то, кстати, видели её в Кучме, так же, как видели в Януковиче. Но каждый раз эта надежда обманывалась. И каждый раз будет обманываться.

Всякий раз, когда будет избираться некий условный суверенный президент суверенной Украины, будет одна и та же история. Будут спекулировать на чувствах дружеских и братских с Россией, потом избираться и отстаивать свой суверенитет, то есть независимость от России, и быстро бежать на поклон куда-нибудь, кто поможет эту независимость от России типа сохранить. Поэтому, конечно же, мы должны быть в едином государстве. Но это только когда Россия будет способна экономически это поддерживать и содержать.

Украинские националисты рассказывают, что Россия «воюет» с Украиной, что мы хотим поработить её, захватить. На самом деле проблема Украины в том, что она чемодан без ручки. Она не нужна ни России, ни Западу, никому в качестве территории, на которой хотят что-то возродить, что-то сделать. Точнее, мы бы всё это желали, но вопрос в том, что у России, например, нет возможности. У Запада есть возможность, но нет желания. Ну что, трудно долларов напечатать? Украинские националисты так и считали, что напечатают, мы сейчас сделаем Майдан, и Запад сделает из нас, из Украины, витрину для того, чтобы Россия завидовала и тоже у себя сделала Майдан, но не сделали же ничего. Потому что да, можно долларов напечатать и можно долларов дать, и витрину сделать из Украины, только у них такого желания нет, у них нет такого плана, чтобы сделать украинцам что-то хорошо. Зачем им это нужно? Они должны работать, как папы Карло, где-то в Польше, или воевать с Россией, ну уж точно не жить хорошо. Хорошо жить они и сами с удовольствием поживут.

А у России есть желание, чтобы украинцы жили хорошо и мы, но нет такой пока возможности. Однако эта возможность появится в принципе в определённом историческом горизонте, вполне себе обозримом, я уверен, что мы будем в едином государстве, и спокойно украинцы будут ездить в Крым, и они будут говорить «Крым наш», конечно, а чей же? Потому что Крым будет единым для всего этого государства, поэтому не будет даже спора такого. Я думаю, что это всё перспектива десяти лет.

- Ого! Даже сроки сказали! Объясните, нет ресурса, вы имеете в виду экономического ресурса, политического?

— Да, прежде всего экономического ресурса нет. Если ты в ответе за того, кого приручил, и если по какой-то причине мы решим захватить, или в результате развала, очередного украинского переворота, либо в результате каких-то заговоров, распада страны, скажем, целая территория Новороссии, несколько областей проведут референдум, войдут в состав России, или решит Зеленский напасть на Донбасс, и мы вынуждены будем, как сказал Путин, ликвидировать украинскую государственность, то есть наши войска просто туда зайдут. И что тогда? Столько регионов, их все надо кормить. У нас граждане сами считают, что они ещё недостаточно хорошо живут на территории России. И нам дорого стоило поднять Крым, поддерживать сейчас Донбасс, поддерживать Приднестровье. Это целые отдельные регионы. Мы считаем, что Россия — это 85 субъектов федерации, но дело в том, что есть Донбасс, Приднестровье, которые мы тоже кормим. Представьте ещё 5-10 миллионов человек населения, которое прибавится. Какая это нагрузка на бюджет, социальные нагрузки и прочее.

- А почему вы считаете, что через 10 лет этот ресурс появится?

— Через 10 лет появится ресурс, потому что будут другие процессы. Путин сказал на «прямой линии», он не только сам это сказал, он сослался на американских экспертов. Кстати, русские эксперты и многие западные, восточные эксперты в этом совершенно солидарны. Америка находится в периоде экономического заката — все её экономические показатели с семидесятых годов медленно падают, но сейчас они падают очень быстро. В то же самое время с девяностых годов начинает расти тот же Китай и ряд других стран, в том числе, кстати, Россия, она по темпам роста, если взять последние 10 лет, опережает среднеевропейские темпы роста. Так вот, экономические и мировые центры смещаются. Смещаются с Запада. Запад хиреет постепенно и в принципе начинает провоцировать политические проблемы. И мы видим, как вырос американский долг, какое у них сальдо торгового баланса — отрицательное. Мы видим, что Америка не является главным внешнеполитическим партнёром в большинстве стран мира. Это Китай. Даже Европа теперь не главный партнёр Америки, а Китай — главный партнёр Европы. Все эти процессы необратимые, нельзя сказать, что США быстро могут всё это исправить, потому что слишком далеко всё зашло, и в Европе тоже. Поэтому упадок, который будет происходить, приведёт к тому, что начнётся концентрация ресурсов, и эти куски будут отваливаться от западного мира и присоединяться к кому-то другому. Но я не уверен, что Европа захочет присоединяться к Китаю, скорее всего, она выберет Россию. И не уверен, что даже Израиль присоединится к Китаю. Поэтому, скорее всего, опять-таки будут выбирать Россию. Поэтому России нужно только сохранять внутреннюю стабильность, не допускать у себя каких-либо майданов и смут.

И если мы так лет 10 продержимся, то всё просто упадёт нам в руки. Мировое господство просто упадёт нам в руки само собой в связи с деградацией западных стран, экономик и политических институтов.

- «Прямая линия» с Владимиром Путиным подразумевает общение россиян с президентом России. Какой вопрос вы бы задали президенту России?

— У нас много вопросов, но я да, я бы задал вопрос про идеологию. Я бы спросил: Владимир Владимирович, мы много раздаём денег, например, молодым семьям, но вы же знаете, что наши люди, наши бабушки и дедушки были гораздо беднее, чем нынешнее поколение, были нищими, и во время войны нарожали по пять, по десять детей. И до войны, во время войны, и после войны, в нищете, в голоде, когда страна ещё только восстанавливалась, или в XIX веке, когда был голод. Наоборот, в Европе живут богаче в среднем, чем у нас сейчас, и коэффициент рождаемости ещё ниже, чем в России. То есть раздачей денег мы абсолютно никакие проблемы не решаем. Тут вопрос в ментальности. Захотят люди рожать либо не захотят, и по различным причинам, что нужно. Если вы каждый день по телевизору пропагандируете разными ток-шоу разводы, если у нас хорошо чувствуют себя ЛГБТ, если у нас огромное количество глянцевых журналов, которые пропагандируют чайлд-фри, феминизм или, наоборот, маскулинизм, то как вы собираетесь этому всему противостоять?

Как вы измените голову людям, если огромная идеологическая машина их заставлять быть, что называется, бездетными, тусоваться, жить на полную катушку, заниматься своими отношениями и всё время оставаться практически в подростковом возрасте? Раньше люди тоже женихались, невестились в 16-18 лет, потом женились и спокойно про всю эту ерунду забывали, растили детей, внуков, работали. Сейчас до 60 лет у них все отношения — разводы, полюбили-разлюбили, еще что-то. То есть остались 16-летними детьми, взрослыми так и не стали. И на это работает целая идеологическая индустрия. Как вы собираетесь этому всему противостоять? Может быть, пора где-то гайки закрутить с этой идеологической индустрией и запустить свой какой-то идеологический и информационный медийный конвейер, который бы доносил свою идеологию и, соответственно, решал демографические проблемы, чтобы нас, русских, становилось больше, чтобы каждый год прибавлялось. Вот аборты не делать — уже бы полмиллиона лишних в год человек будет прибавляться. Мы так через 10 лет обгоним и перегоним много кого по темпам роста.