Астрологи выяснили, какие знаки зодиака - настоящие друзья, сообщает 28 июля mk.ru

Самые верные друзья, по мнению астрологов — Овны. Это откровенные, веселые люди, с которыми обычно приятно общаться, пока они не начинают пытаться доминировать. Однако, несмотря на склонность навязывать свою точку зрения, Овны по-настоящему внимательны к своим друзьям и переживают и готовы помочь, если у них какие-то проблемы.

Секс-гиганты: астрологи назвали самых пылких представителей зодиака © Pexels/Xavier Mestdag астрологи называют самым надежным и стабильным знаком. Для них важны те, с кем им хорошо рядом. Кроме того, Тельцы консервативны и обычно поддерживают давние связи с друзьями по школе или институту. Они ответственны и не бросят близких в трудной ситуации.

У Дев обычно немного друзей, но они крайне придирчиво их выбирают. Они до такой степени отдаются близким отношениям, что готовы пожертвовать собой ради друга, однако при этом они также весьма требовательны.

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Друзья и знакомые целеустремленных Козерогов часто берут с них пример или обращаются к ним за советом. Это друг, который поможет расти над собой. Также к ним обращаются за помощью и оценкой ситуации в конфликте, где нужно рассудить стороны.

Рыбы, как утверждают астрологи, самый мудрый и проницательный знак зодиака. Они охотно помогают друзьям в сложных ситуациях и делятся своими идеями по выходу из, казалось бы, безвыходного положения.