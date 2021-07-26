Астрологи перечислили склонных к заболеванию коронавирусом представителей зодиака. Об этом на днях сообщили на сайте progorod76.ru

Астрологи назвали удачное время для вакцинации от COVID-19 © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк львы обладают лидерскими качествами. Чаще всего у них большой круг знакомых, к тому же, они часто посещают людные места, что может способствовать заражению.

Еще шумные компании любят овны. Представители этого знака к тому же зачастую в спешке забывают пользоваться средствами защиты. Это включает их в группу риска.

Весы любят вести здоровый образ жизни и занимаются спортом, считают астрологи. Однако напоминают, что в залах находится много других людей. Поэтому риск их заражения также растет.