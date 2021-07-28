Говорить о том, что «Газпром» заставляет Украину покупать у него газ, - просто глупо. Об этом заявил украинский эксперт Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру

«Об Украине речь вообще не шла»: «Газпром» поставил Витренко на место © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Но в Штатах есть различные политические векторы. Звучат уже критические заявления со стороны отдельных американских парламентариев, что меморандум с немцами неправильный. Те, кто против этой линии американской администрации на нормализацию отношений с Россией и разрядку в глобальном смысле этого слова, не только по газу, там широкий круг вопросов, — могут использовать эту ситуацию с Украиной для критики сделки США и ФРГ или попытаться подорвать линию администрации Байдена на поиск разрядки. Зачем Витренко все это устроил, я, честно говоря, не знаю», — сказал эксперт.

По его словам, пока рано делать какие-то выводы.

«Никакой "злонамеренности" "Газпрома" и близко не видать. Говорить о том, что "Газпром" заставляет покупать у него газ, просто глупо. Не думаю, что это можно трактовать как злонамеренную политику России в отношении Украины и ставить вопрос относительно реализации американо-германского меморандума в той части, которая касается санкций против России», — добавил Марунич.

На днях глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что считает неприемлемыми предложения руководителя «Газпрома» Алексея Миллера по сохранению транзита через украинскую территорию при условии, что закупки российского газа Украиной вырастут. Глава «Нафтогаза» заподозрил, что таким образом российская компания пытается навязать Киеву свой газ, и подчеркнул, что этого не будет «никогда». Вскоре пресс-служба «Газпрома» распространила официальный комментарий, в котором пояснила, что никто не предлагал Украине покупать российский газ. Слова Миллера были адресованы партнерам «Газпрома» из стран ЕС, в первую очередь — немецким, отмечалось в сообщении.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.