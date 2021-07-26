Заочная дискуссия главы «Нафтогаза» Юрия Витренко с руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером вскрыла ряд важных вопросов, на которые «Украине.ру» ответил украинский эксперт Дмитрий Марунич

Ранее Витренко заявил, что считает неприемлемыми предложения Миллера по сохранению транзита через украинскую территорию при условии, что закупки российского газа Украиной вырастут.

Глава «Нафтогаза» заподозрил, что таким образом российская компания пытается навязать Киеву свой газ, и подчеркнул, что этого не будет «никогда».

Вскоре пресс-служба «Газпрома» распространила официальный комментарий, в котором пояснила, что никто не предлагал Украине покупать российский газ. Дмитрий Марунич. Кто он © Украина.ру/Нина Зотина

Слова Миллера были адресованы партнерам «Газпрома» из стран ЕС, в первую очередь — немецким, отмечалось в сообщении.

- Дмитрий, что вы думаете насчет этого заочного обмена сообщениями? Почему Витренко использовал такую достаточно агрессивную риторику?

— К сожалению, представители «Нафтогаза» опять зачем-то лезут в политику. Если это рассматривать с точки зрения рациональной экономики, то все прекрасно понимают выгоду от закупок российского газа.

Вот помните, когда лидеры украинской «Оппозиционной платформы» Виктор Медведчук и Юрий Бойко ездили в Москву, было заявлено о возможности скидки от европейского уровня западной границы на 15-25%.

Газовое оружие России © Nord Stream 2 AG

Не для Витренко, который в данном случае только посредник, а для украинского потребителя, который платит за этот самый газ. Причем зарплата у него далеко не столь высока, как у Витренко.

Витренко же просто лезет в политику. Я думаю, что напрасно. Его предшественник Андрей Коболев (бывший глава «Нафтогаза». — Ред.) на этом и погорел.

Еще когда его не уволили, в украинских СМИ появлялись материалы о том, что госкомпания заказывала лоббистские услуги в США, однако вместо борьбы с «Северным потоком – 2» прославляли лично Коболева.

Были опубликованы подтверждения с названиями статей в американских СМИ — обычные заказные материалы, в которых говорилось в большей степени не о «Северном потоке – 2», а о том, какой Коболев прекрасный менеджер.

Витренко, как мне кажется, к сожалению, повторяет эту ошибку Коболева, за которую тот и лишился должности, не только показав плачевные финансовые результаты, но и потеряв связь с реальностью.

Коболев думал, что он несменяемый, что сместить его невозможно, но украинские центральные власти таки нашли на него управу.

Я не понимаю, почему плохо покупать российский газ, если цена на него ниже, чем на украинском рынке. Потому что на нем написано «Газпром»?

Почему-то при этом Украина исправно транспортирует газ, который подает «Газпром» в украинскую ГТС. Почему на этом Украина может зарабатывать, а на закупках российского газа — нет? Это какая-то шизофрения получается.

- Как на это заявление Витренко могут отреагировать США? Поддержат ли его притязания, будут ли опять обвинять Россию в том, что она угрожает безопасности Украины и Европы?

— Давайте не будем забывать, что США и Германия буквально только что договорились по «Северному потоку – 2». Но в Штатах есть различные политические векторы.

Запахло газом. Что в американских СМИ пишут о встрече Байден—Меркель © AFP, Christof STACHE

Те, кто против этой линии американской администрации на нормализацию отношений с Россией и разрядку в глобальном смысле этого слова, не только по газу, там широкий круг вопросов, — могут использовать эту ситуацию с Украиной для критики сделки США и ФРГ или попытаться подорвать линию администрации Байдена на поиск разрядки.

Зачем Витренко все это устроил, я, честно говоря, не знаю.

Но все же я считаю, что пока рановато делать какие-то выводы. Никакой «злонамеренности» «Газпрома» и близко не видать.

Говорить о том, что «Газпром» заставляет покупать у него газ, просто глупо. Не думаю, что это можно трактовать как злонамеренную политику России в отношении Украины и ставить вопрос относительно реализации американо-германского меморандума в той части, которая касается санкций против России.

- Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сказал, что Украина после ввода в строй «Северного потока – 2» должна признать поражение и разрабатывать собственные ресурсы, в частности «зеленый» водород. Это, наверное, неплохо в плане экспорта в ЕС, но что делать с украинским энергорынком? Ведь потребители не готовы платить по «зеленым» тарифам.

— Саакашвили уже и в эту сферу сунул свой нос. Он отодвинут от власти, у него нет никаких должностей, и он решил заняться «зеленым» водородом.

Водородные проекты на Украине находятся в зачаточном состоянии. Действительно, водородная программа ЕС отводит Украине роль одного из регионов, где может производиться этот водород для поставок в ЕС.

Но в настоящее время нет ни технических, ни экономических предпосылок для того, чтобы этот проект реализовать. Есть только два нарисованных на карте района, где этот водород смогут когда-нибудь производить.

Причем речь идет о «зеленом» водороде, который нужно производить с помощью электричества, полученного с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Это не может быть электроэнергия, произведенная угольной электростанцией, и даже атомная энергетика под вопросом, потому что в Евросоюзе на этот счет есть различные мнения.

Так что это для Украины вопрос далекого будущего, не трех и не пяти лет.

- Как вы оцениваете шансы действительно построить водородный кластер на Украине?

— Ну, допустим, какие-то проекты будут реализованы. Однако возникает вопрос транспорта водорода. Пока это возможно только в цистернах, что довольно дорого.

В силу множества причин украинская ГТС в ее текущем состоянии не сможет справиться с прокачкой водорода. Будут огромные потери, что показали пробные попытки.

Вообще, пока не ясно, сможет ли в принципе украинская ГТС транспортировать водород — даже после модернизации и переоснащения. Ведь она строилась под транспорт метана.

- Сейчас в Европе дефицит сжиженного природного газа (СПГ). Пишут даже, что он перешел в новую стадию — началось падение уровня запасов газа в приемных терминалах. И где же американский СПГ?

— Меня самого интересует этот вопрос — где американский СПГ? Видимо, ударил кризис настолько сильно, что американские добытчики не в состоянии возобновить производство на нужном уровне.

«Северный поток - 2»: США требуют от Германии установить «выключатель» на трубопроводе, а цены на газ в Европе взлетели выше 400 долларов © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Кто мешает американским поставщикам нарастить продажи и захватить часть европейского рынка? Выгодная ситуация, дефицит, цены высокие — пожалуйста, вези. А его нет. Значит, что-то здесь не так, значит, эта гипотеза была просто болтовней. На текущем этапе, по крайней мере.

- То есть вы считаете, что причины противодействия США «Северному потоку – 2» были чисто политическими?

— Да, конечно. Понятно, что все хотят продавать газ куда угодно, в том числе и в Европу. Но говорить о том, что только поэтому американцы боролись против «Северного потока – 2», будет неверно.

Этот тезис опровергла объективная реальность. Значит, все не так просто, все немного не так или не совсем так.

Пока же очевидно, что американцы использовали «Северный поток – 2» как инструмент политического давления на Москву.

- Последует ли за дефицитом СПГ рост цен на газ в Европе? Как это скажется на Украине?

— Если дефицит останется, то будет поддерживаться текущий уровень цен — как мне кажется, он слишком высокий.

Украина по импортному паритету привязана к ценам на газ в Европе, поэтому на украинской бирже будет цена европейских бирж. А это дорого.

Для конечного украинского потребителя цена будет еще выше — добавятся налоги. Сейчас у нас цена больше 15 тыс. грн за тысячу кубометров. По текущему курсу это примерно $550.

- Самая высокая цена на газ в Европе в последние недели фиксировалась на бирже в Нидерландах на уровне $410-440 за тысячу кубов. Действительно, Украина платит существенно больше…

— Это очень высокая цена, которая бьет по экономике Украины, ухудшает ситуацию с «Нафтогазом». Потому что у нас есть фиксированный годовой тариф 8 тыс. грн за тысячу кубометров.

Эта разница — более 7 тыс. грн — должна как-то компенсироваться за счет компании, которая недополучит прибыль и может даже быть убыточной в 2021 году, из-за этого в том числе.