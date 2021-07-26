На днях в сообществе «Одесса как она есть» появились снимки от туристов, отдыхающих на пляжах города. Оказалось, что прибрежную зону у них отвоевали водоросли, которые не только окрасили воду в ярко-зеленый цвет, но и распространяют соответствующий запах

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«По ходу, в этом году не бывать мне на море», «Это петрушку с привоза смыло, что ли?», «Прям не море, а какой-то зеленый борщик…», «Не был на море еще не разу. Я один, наверное, такой, да как-то и не тянет», «Фууууу — только приезжие могут сюда приезжать, в это море вонючее-грязное», — прокомментировали увиденное пользователи.

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В этом году отели Украины подняли цены, воспользовавшись тем, что отдыхающие боятся ехать заграницу из-за ковидных ограничений, а вот сервис, по всей видимости, пишут люди, остался прежним.

«Было бы неплохо, если бы арендаторы пляжей их чистили от мусора и водорослей», «Быдло сервис по-одесски: лежаки расставим так, что локтями будешь соседа цеплять, водоросли уберет кто-то другой», «А до кого-то это еще не дошло? Что все собачье г*вно и мусор со всего города смыло в море? И без разницы, на каком пляже. Вся акватория будет чиститься несколько недель, а одесские пляжи, огражденные волнорезами, и того дольше!», — написали комментаторы.