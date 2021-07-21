Отдых на украинских курортах в середине лета подорожал в среднем на 15-20%. Новую ценовую политику местных курортов опубликовали 21 июля Vesti.ua

В украинской Кирилловке придумали «медузобол» © flickr.com

В Херсонской и Запорожской областях прошлым летом можно было снять номер за 1,6-1,8 тыс. гривен в сутки (4,3-4,9 тыс. руб.), теперь это — 2,6 тыс. гривен (7 тыс. руб.).

При этом, например, в Черногории, Турции или Египте можно отдохнуть вдвоем примерно на 26-27 тыс. гривен (порядка 70 тыс. руб.), и это с учетом перелета.

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Директор агентства недвижимости «Ривьера» в Затоке и Каролино-Бугаз Лидия Ткачук отметила, что основной причиной роста цен может быть повышенный спрос на отечественные курорты. А он происходит потому, что туристы боятся ехать заграницу, опасаясь проблем на границе, связанных с карантином.