В Одесской области, например, в Грибовке, Затоке и Каролино-Бугазе в прошлом году просили за номер на двоих 1,8-2,2 тыс. гривен в сутки (4,9-6 тыс. руб.), сегодня — 2,4-3 тыс. гривен (6,5-8 тыс.руб.).
В Херсонской и Запорожской областях прошлым летом можно было снять номер за 1,6-1,8 тыс. гривен в сутки (4,3-4,9 тыс. руб.), теперь это — 2,6 тыс. гривен (7 тыс. руб.).
При этом, например, в Черногории, Турции или Египте можно отдохнуть вдвоем примерно на 26-27 тыс. гривен (порядка 70 тыс. руб.), и это с учетом перелета.
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Директор агентства недвижимости «Ривьера» в Затоке и Каролино-Бугаз Лидия Ткачук отметила, что основной причиной роста цен может быть повышенный спрос на отечественные курорты. А он происходит потому, что туристы боятся ехать заграницу, опасаясь проблем на границе, связанных с карантином.