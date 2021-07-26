Младшая дочь певицы Кристины Орбакайте приехала в гости к своим дяде и тете - Лизе и Гарри Галкиным. Об этом в своем Instagram 25 июля сообщил отец двойняшек шоумен Максим Галкин

«Счастливые Клава, Лиза и Гарик поехали на день рождения к другу. Всем желают отличного настроения!» — подписал общие снимки детей Галкин.

Юпитер в Водолее: астрологи анонсировали период счастья © Pavel Danilyuk: Pexels Клава Земцова проводит каникулы не на заграничном курорте, а в деревне у бабушки певицы Аллы Пугачевой, другие отметили, что в деревне Грязь для девочки самая подходящая компания — 7-летние дядя и тетя.

«Ну просто реклама счастья!», «Или реклама шляп», — отреагировали фолловеры.

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Двойняшки Лиза и Гарри родились в семье Пугачевой и Галкина в 2013 году с помощью суррогатной матери. Сейчас дети на летних каникулах, а в сентябре пойдут во второй класс. По словам Галкина, только на обучение двойняшек они с женой тратят три с лишним миллиона рублей в год.