Корсак утверждает, что вакцина от коронавируса не вызывает самопроизвольного прерывания беременности. Более того, медик заявил, что прививка никак не влияет на репродуктивную функцию женщины.
Существовавшую в начале пандемии рекомендацию по прерыванию беременности при заболевании COVID-19 медик назвал излишней предосторожностью в условиях новой болезни.
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Корсак заявил, что вакцинация от коронавируса несет исключительно пользу, поэтому прививку лучше сделать за 2-4 недели до зачатия.
«Это не исключит того, что заболевание случится, но иммунитет обеспечит более легкое его течение. Конечно, вакцина не вызывает бесплодия или абортов. Самое главное, что репродуктивная система защищена, и ребенок родится здоровым», — сказал гинеколог.