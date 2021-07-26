Генеральный директор Международного центра репродуктивной медицины, акушер-гинеколог Владислав Корсак заявил, что вакцинация от коронавируса не влияет на репродуктивную функцию женщин, и назвал сроки, когда лучше делать прививку. Об этом 25 июля написала «Комсомольская правда»

Юпитер в Водолее: астрологи анонсировали период счастья © Pavel Danilyuk: Pexels

Существовавшую в начале пандемии рекомендацию по прерыванию беременности при заболевании COVID-19 медик назвал излишней предосторожностью в условиях новой болезни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «АРТЕМЬЕВА ВЫБЫЛА ИЗ ПРОЕКТА»: РЕЖИССЕР «СВАТОВ» ОЗВУЧИЛ ПОДРОБНОСТИ ВЫХОДА СЕРИАЛА.

Корсак заявил, что вакцинация от коронавируса несет исключительно пользу, поэтому прививку лучше сделать за 2-4 недели до зачатия.

«Это не исключит того, что заболевание случится, но иммунитет обеспечит более легкое его течение. Конечно, вакцина не вызывает бесплодия или абортов. Самое главное, что репродуктивная система защищена, и ребенок родится здоровым», — сказал гинеколог.