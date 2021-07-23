Мать певицы украинского происхождения Наташи Королевой Людмила Порывай, которая впервые за много лет приехала в Киев, встретилась со своими бывшими студентами. Соответствующие ролики 22 июля она выложила в Instagram

В юности мать Королевой работала в консерватории и хоровой капелле, где обучала музыке юное поколение, именно с ними она и встретилась в Киеве. Как часто бывает у Порывай, посиделки с ней превратились в эпатажный праздник.

Правда в этот раз в украинском стиле: гости вечера были одеты в вышиванки, пели украинские песни и пили горилку. Экс-педагог в разгар вечеринки оседлала фигуру свиньи и стала позировать фотографам в компании двух мужчин и бутылки горилки, задравшаяся при этом юбка бывшей преподавательнице не помешала.

«Встреча через 30 лет с моими студентами!!! Теперь это заслуженные артисты — Гордость Украины!!» — подписала Порывай видео.

«Москали не пустят назад», «Комикс «Порывай» продолжается… Может уже хватит, а? Тошнотики!», «Зоопарк отдыхает», «Люда, почему не приезжали столько лет, ведь на родине очень хорошо», «Сколько можно шута горохового корчить, все-таки уже 75 лет исполнилось», «Почему мне стыдно на нее смотреть?» — отреагировали пользователи.

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Встань и иди: удивительное «исцеление» безногого украинца попало на видео © Открытые источники Людмила Порывай — заслуженный деятель культуры Украинской ССР, работала хормейстером, телеведущей, была дирижером хоровой капеллы «Светоч», профессором консерватории на Украине.

Какое-то время Порывай жила и работала с дочерью — певицей Наташей Королевой — в Москве, на данный момент проживает в Майами, США. Там, по словам самой артистки, у нее неплохая пенсия, хотя в этой стране она никогда не работала.