«Вчера "Сваты" вышли на украинском языке. Но сегодня опять на русском. Кто мог их наказать? Ух ты! Национальный совет! Закон нарушается! Те, кто вещает, и те, кто этого не замечает. Серьезно, в нормальном состоянии так быть не может. Это не просто неуважение к закону. Это хамский вызов каждому украинцу. И будет ответ», — написал он.
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Княжицкий требует от Нацсовета принять к каналу самые жесткие меры. Между тем «забыли» украинский «Сваты» именно после заявления представителей Национального совета, которые уточнили, что трансляция фильмов на русском языке не противоречит закону, а на проверку каналов у регулятора нет полномочий.
Кстати, в «1+1» заявили, что зрители просто завалили канал просьбами вернуть «Сватам» привычную русскую речь, так как воспринимать их на украинском зрителям сложно.