Депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко Николай Княжицкий публично возмутился тем, что канал «1+1», показывавший сериал «Сваты» на украинском, снова позволил героям фильма говорить по-русски. Соответствующий пост парламентарий опубликовал в своем Facebook 22 июля

«Вчера "Сваты" вышли на украинском языке. Но сегодня опять на русском. Кто мог их наказать? Ух ты! Национальный совет! Закон нарушается! Те, кто вещает, и те, кто этого не замечает. Серьезно, в нормальном состоянии так быть не может. Это не просто неуважение к закону. Это хамский вызов каждому украинцу. И будет ответ», — написал он.

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«Это ужас»: «Сватов» перевели на украинский язык, но что-то пошло не так © сериал «Сваты»

Кстати, в «1+1» заявили, что зрители просто завалили канал просьбами вернуть «Сватам» привычную русскую речь, так как воспринимать их на украинском зрителям сложно.