«Импровизация на тему "Немое кино". Порой есть шарм в расстроенном рояле!» — подписала видео Орбакайте.
«Спина согнутая, руки худые, морщинистые. Старость свое возьмет», «Ой, как-то лохмато выглядит, что с прической», «Хоть бы изредка расчесывалась, неприятно смотреть», «Был талант, а сейчас отдохни уже», «То ли пианино расстроено, то ли Алла потеряла талант», «Ужас», — написали пользователи.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: АСТРОЛОГИ НАЗВАЛИ УДАЧНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19.
В апреле Пугачевой исполнилось 72 года. Ранее она уже комментировала обилие критики в свой адрес относительно того, что молодится всеми возможными способами. Артистка заявила, что она старая и ничего с этим сделать не может, а все те, кто говорит про нее плохо, тоже постареют.