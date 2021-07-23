Певица Алла Пугачева пришла на день рождения к сыну своей давней подруги Алины Редель, где исполнила для гостей мелодию на рояле. Инструмент оказался старым и расстроенным, почти такие же эпитеты под роликом получила от комментаторов и сама исполнительница. Соответствующий пост 22 июля в Instagram разместила Кристина Орбакайте

«Импровизация на тему "Немое кино". Порой есть шарм в расстроенном рояле!» — подписала видео Орбакайте.

«Спина согнутая, руки худые, морщинистые. Старость свое возьмет», «Ой, как-то лохмато выглядит, что с прической», «Хоть бы изредка расчесывалась, неприятно смотреть», «Был талант, а сейчас отдохни уже», «То ли пианино расстроено, то ли Алла потеряла талант», «Ужас», — написали пользователи.

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В апреле Пугачевой исполнилось 72 года. Ранее она уже комментировала обилие критики в свой адрес относительно того, что молодится всеми возможными способами. Артистка заявила, что она старая и ничего с этим сделать не может, а все те, кто говорит про нее плохо, тоже постареют.