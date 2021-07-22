Директор «Института психологии и астрологии» Светлана Рассушина заявила, что время вакцинации от коронавируса стоит согласовывать с движением планет, чтобы прививка прошла успешно и без осложнений. Ее слова 22 июля опубликовало издание «Взгляд»

Символ разочарования: жительница Херсона купила арбуз-сюрприз © РИА Новости, Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

«Сейчас на это можно идти смело, тем более что вакцинация просто необходима», — сказала она.

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Ранее астролог Татьяна Глоба ответила на вопрос о начале третьей мировой войны. По ее подсчетам, пока глобальных военных столкновений ожидать не стоит, до 2022-2023 года в мире будет относительно спокойно.