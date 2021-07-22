Символ разочарования: жительница Херсона купила арбуз-сюрприз
Символ разочарования: жительница Херсона купила арбуз-сюрприз
© РИА Новости, Виталий Аньков / Перейти в фотобанк
По мнению Рассушиной, для каждого конкретного человека благоприятные дни для вакцинации должны рассчитываться индивидуально по его личной астрологической карте, однако бывают периоды, когда медицинские процедуры, в том числе прививки, показаны всем знакам зодиака.

«Сейчас на это можно идти смело, тем более что вакцинация просто необходима», — сказала она.

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Ранее астролог Татьяна Глоба ответила на вопрос о начале третьей мировой войны. По ее подсчетам, пока глобальных военных столкновений ожидать не стоит, до 2022-2023 года в мире будет относительно спокойно.