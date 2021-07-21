«Кривой Рог — Киев — Львов. 3 прекрасных концерта, 3 тыс. километров переездов и перелётов, более 20 тыс. зрителей! Как же я за этим соскучилась!!!» — написала звезда в одной из последних публикаций.
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«Ну да, коронавирус же закончился», «Старая кобра, выставляется голая, за это раньше штрафовали, дети что скажут? Или им можно, а нам нет??», «Как можно зажигать под одно и то же десять лет… что-то новое придумайте, достало одно и тоже. Пока стадо ходит слушать одно и то же — нового репертуара никто не дождется — закон бизнеса», «Все хорошо, но наряды уже приелись. Одни и те же», — пишут люди.
О своих сценических костюмах Полякова уже рассказывала ранее, уточняя, что создание каждого — крайне кропотливая работа, когда каждый элемент декора, будь то кристалл, бисер, цветы, пайетки или перья, пришивается вручную, а такая работа не может быть быстрой и дешевой.