Украинская певица Оля Полякова сразу после отмены ковидных ограничений организовала концертный тур по стране, каждый день артистка выкладывает в Instagram фотоотчеты с выступлений в разных городах и каждый раз получает в ответ критику

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«Ну да, коронавирус же закончился», «Старая кобра, выставляется голая, за это раньше штрафовали, дети что скажут? Или им можно, а нам нет??», «Как можно зажигать под одно и то же десять лет… что-то новое придумайте, достало одно и тоже. Пока стадо ходит слушать одно и то же — нового репертуара никто не дождется — закон бизнеса», «Все хорошо, но наряды уже приелись. Одни и те же», — пишут люди.

О своих сценических костюмах Полякова уже рассказывала ранее, уточняя, что создание каждого — крайне кропотливая работа, когда каждый элемент декора, будь то кристалл, бисер, цветы, пайетки или перья, пришивается вручную, а такая работа не может быть быстрой и дешевой.