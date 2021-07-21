В городе Пирятине Полтавской области мужчина купил сосиску в тесте, однако помимо колбасного изделия внутри выпечки оказалось и другое «мясо» - черви. Фото удивительной покупки в Facebook на днях опубликовал сам пострадавший Олег Белоус

«Посмотрите на фото — это не просто несвежая, это же сколько надо держать сосиску на солнце, чтобы там выросли такие черви?!» — прокомментировал снимок Белоус.

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«Представители Госпродспоживслужбы посетили указанный павильон. Как отметил начальник Пирятинского районного управления Госпроспоживслужбы Юрий Шнит, деятельность торгового объекта приостановлена, продукция изъята как непригодная для реализации и утилизирована согласно правилам, в помещении проводятся мероприятия по очистке», — говорится в сообщении ведомства.

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Известно, что на данный торговый павильон поступали жалобы и ранее, например, в 2017 году в сети появилось видео, как по продукции, в том числе по хлебу, бегают мыши.