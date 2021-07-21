«Посмотрите на фото — это не просто несвежая, это же сколько надо держать сосиску на солнце, чтобы там выросли такие черви?!» — прокомментировал снимок Белоус.
В местном городском совете уже отрапортовали, что заведение посетили и приняли по этому поводу соответственные меры.
«Представители Госпродспоживслужбы посетили указанный павильон. Как отметил начальник Пирятинского районного управления Госпроспоживслужбы Юрий Шнит, деятельность торгового объекта приостановлена, продукция изъята как непригодная для реализации и утилизирована согласно правилам, в помещении проводятся мероприятия по очистке», — говорится в сообщении ведомства.
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Известно, что на данный торговый павильон поступали жалобы и ранее, например, в 2017 году в сети появилось видео, как по продукции, в том числе по хлебу, бегают мыши.