Арсена Авакова отправили в отставку с должности главы МВД Украины, так как и Вашингтону, и Офису президента Украины потребовалась более управляемая фигура. Об этом украинский политолог Кирилл Молчанов сказал в интервью изданию Украина.ру

Алексей Якубин: Для Офиса Зеленского Аваков оказался слишком «непослушным» главой МВД © Facebook, Алексей Якубин

По словам Молчанова, Банковой давно намекали, что в руководство МВД нужна «свежая кровь» — человек, который будет более управляемым и лояльным к «западной тусовке». При этом эксперт отметил, что «слуга народа» Денис Монастырский, которого президент Владимир Зеленский прочит на эту должность, соответствует требованиям.

«Отчасти да, потому что он из этой тусовки "грантоедов", он однозначно не будет настолько самостоятельным персонажем, как Аваков. При этом он будет ориентироваться не на внешнее управление, а на Офис президента. То есть это решение может тактически совпасть с целями Зеленского и временного поверенного [в делах США на Украине] Джорджа Кента», — отметил политолог.

Ранее Монастырский заявил о готовности занять пост министра внутренних дел Украины.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.