Глава МВД Украины Арсен Аваков, предвидев осенние пертурбации в стране, подал в отставку, чтобы иметь возможность возобновить себя как политического игрока без ущерба имиджу, считает украинский политолог Кирилл Молчанов

Кирилл Молчанов: кто он © Facebook, Денис Жарких Украина.ру.

- Кирилл, на ваш взгляд, с чем связана такая неожиданная отставка Авакова?

— Думаю, это можно рассматривать в нескольких плоскостях. Во-первых, Аваков, наверное, понимает, что дело пахнет жареным для [президента Украины Владимира] Зеленского, и нести за него ответственность дальше он не собирается. Также Аваков, вероятно, понимает, что осенью может быть какой-то политический кризис в стране, протесты, поэтому решил, что лучше сняться самому, чем ждать, пока тебя снимут. Это такой шаг на упреждение.

С другой стороны, не исключаю, что Зеленский решил убрать из правительства неудобных для себя людей, сделать его полностью ручным. А с отставкой Авакова у Зеленского будет полная монополия на силовой блок.

- А связано ли это как-то со встречей Авакова с временным поверенным в делах США Джорджем Кентом? Мог ли он дать министру «черную метку» или, напротив, пообещать ему «повышение» в будущем?

— Я не думаю, что это «черная метка», потому что были намеки, что нужна «свежая кровь», что будут назначать на эту должность человека, который более лоялен западной тусовке, условным соросятам, который будет более управляемым.

Уход «несменяемого». Отставка Авакова и перестановка коек в доме терпимости © avakov.com/Nikolay Anatskyi - Является ли таким человеком Денис Монастырский, которого Зеленский предложил на место Авакова?

— Отчасти да, потому что он из этой тусовки грантоедов, он однозначно не будет настолько самостоятельным персонажем, как Аваков. При этом он будет ориентироваться не на внешнее управление, а на Офис президента. То есть это решение может тактически совпасть с целями Зеленского и временного поверенного Джорджа Кента.

- Повлияет ли в краткосрочной перспективе отставка Авакова на политическую ситуацию в Украине?

— Конкретно сейчас нет, не думаю, потому что сейчас лето, а вот осенью, как я и говорил, вероятно, начнутся протесты с участием праворадикалов из-за «формулы Штайнмайера», например. И будет интересно посмотреть, как новый министр будет их контролировать, потому что есть версии, что вряд ли он сможет удержать ситуацию под контролем.

- Чем это чревато?

— Это может закончиться политическим кризисом с вероятностью досрочных выборов. Поэтому не исключено, что Аваков и подал в отставку, чтобы снять с себя ответственность за возможные активные протесты. И тем самым он сможет попытаться возобновить себя как политического игрока, выступив с каким-то новым проектом.

Аваков против всех. Как будут устранять главу МВД из власти Украины © avakov.com - А сохранит ли он влияние над уличным ресурсом?

— Это во многом будет зависеть от нового министра: если новый министр не сможет взять их под контроль, то контроль сохранит Аваков. Пока что у него огромные ресурсы, контроль над улицей, и я не думаю, что он так просто их отдаст.

- Как думаете, ждать ли сейчас еще каких-то отставок? Например, уже звучали версии о возможном увольнении генпрокурора Ирины Венедиктовой, министра юстиции Дениса Малюськи и министра обороны Андрея Тарана.

— Может, еще пару министров снимут, но навряд ли это будет Венедиктова и навряд ли это будет на этой неделе, потому что эта неделя последняя перед закрытием парламента, думаю, все это уже перенесут на сентябрь.