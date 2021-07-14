Он рассказал об этом в интервью изданию Украина.ру.
- Кирилл, на ваш взгляд, с чем связана такая неожиданная отставка Авакова?
— Думаю, это можно рассматривать в нескольких плоскостях. Во-первых, Аваков, наверное, понимает, что дело пахнет жареным для [президента Украины Владимира] Зеленского, и нести за него ответственность дальше он не собирается. Также Аваков, вероятно, понимает, что осенью может быть какой-то политический кризис в стране, протесты, поэтому решил, что лучше сняться самому, чем ждать, пока тебя снимут. Это такой шаг на упреждение.
С другой стороны, не исключаю, что Зеленский решил убрать из правительства неудобных для себя людей, сделать его полностью ручным. А с отставкой Авакова у Зеленского будет полная монополия на силовой блок.
- А связано ли это как-то со встречей Авакова с временным поверенным в делах США Джорджем Кентом? Мог ли он дать министру «черную метку» или, напротив, пообещать ему «повышение» в будущем?
— Я не думаю, что это «черная метка», потому что были намеки, что нужна «свежая кровь», что будут назначать на эту должность человека, который более лоялен западной тусовке, условным соросятам, который будет более управляемым.
- Является ли таким человеком Денис Монастырский, которого Зеленский предложил на место Авакова?
— Отчасти да, потому что он из этой тусовки грантоедов, он однозначно не будет настолько самостоятельным персонажем, как Аваков. При этом он будет ориентироваться не на внешнее управление, а на Офис президента. То есть это решение может тактически совпасть с целями Зеленского и временного поверенного Джорджа Кента.
- Повлияет ли в краткосрочной перспективе отставка Авакова на политическую ситуацию в Украине?
— Конкретно сейчас нет, не думаю, потому что сейчас лето, а вот осенью, как я и говорил, вероятно, начнутся протесты с участием праворадикалов из-за «формулы Штайнмайера», например. И будет интересно посмотреть, как новый министр будет их контролировать, потому что есть версии, что вряд ли он сможет удержать ситуацию под контролем.
- Чем это чревато?
— Это может закончиться политическим кризисом с вероятностью досрочных выборов. Поэтому не исключено, что Аваков и подал в отставку, чтобы снять с себя ответственность за возможные активные протесты. И тем самым он сможет попытаться возобновить себя как политического игрока, выступив с каким-то новым проектом.
- А сохранит ли он влияние над уличным ресурсом?
— Это во многом будет зависеть от нового министра: если новый министр не сможет взять их под контроль, то контроль сохранит Аваков. Пока что у него огромные ресурсы, контроль над улицей, и я не думаю, что он так просто их отдаст.
- Как думаете, ждать ли сейчас еще каких-то отставок? Например, уже звучали версии о возможном увольнении генпрокурора Ирины Венедиктовой, министра юстиции Дениса Малюськи и министра обороны Андрея Тарана.
— Может, еще пару министров снимут, но навряд ли это будет Венедиктова и навряд ли это будет на этой неделе, потому что эта неделя последняя перед закрытием парламента, думаю, все это уже перенесут на сентябрь.