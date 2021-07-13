«Уже меняется курс "Талибана"*. Когда он поглотит страну, он станет государством. А так как эта организация нашим законодательством признана террористической (и мы это пока не отменяли), можно считать, что на наших южных рубежах окажется террористическое государство со всеми вытекающими последствиями», — сказал эксперт.
Он отметил, что армии бывших советских республик, граничащих с Афганистаном, пока не готовы противостоять тактике сетецентрических войн, которую использовали талибы и ИГИЛ* в Сирии.
Для того чтобы купировать угрозу, с 2021 года в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) началась подготовка военных кадров, а также было расширено военно-техническое сотрудничество, рассказал Леонков.
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* Запрещенные в РФ организации