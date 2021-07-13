Полевые командиры «Талибана»*, воевавшие в Сирии при поддержке США, после возвращения в Афганистан и ухода из страны американских войск быстро захватят власть, сказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью Украина.ру

«Уже меняется курс "Талибана"*. Когда он поглотит страну, он станет государством. А так как эта организация нашим законодательством признана террористической (и мы это пока не отменяли), можно считать, что на наших южных рубежах окажется террористическое государство со всеми вытекающими последствиями», — сказал эксперт.

Афганский синдром. Бегство армии США или передача власти «Талибану»*? © AP, Rahmat Gul

Для того чтобы купировать угрозу, с 2021 года в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) началась подготовка военных кадров, а также было расширено военно-техническое сотрудничество, рассказал Леонков.

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