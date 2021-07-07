Превращение Украины в плацдарм несет угрозу российскому суверенитету, Москва готова предотвратить это любым способом, в том числе силовым, считает редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков

Алексей Леонков раскрыл планы Запада касательно Украины - видео © Украина.ру

ВМС Великобритании продолжат заходить в «территориальные воды Украины», об этом во время слушаний в Палате общин заявил глава МИД страны Доминик Рааб, комментируя инцидент с эсминцем Defender возле Крыма.

- Алексей Петрович, какой может последовать ответ со стороны России, если эти провокации не прекратятся?

— Если Британия действительно будет заходить в территориальные воды Украины, то мы отвечать ничем не будем. Но если они их будут путать с российскими, то наш президент четко высказался о том, что мы могли бы их и утопить, и никакой войны, которой нас так пугают, не последовало бы.

Сейчас совершенствуются правила, которые как раз связаны с такого рода инцидентами в плане воздушных целей. Они были уже опубликованы. Думаю, что скоро будут опубликованы правила и по морским инцидентам, где помимо предупредительного огня будет еще огонь на поражение.

Нужно понимать, что этот проход эсминца, который сейчас пытаются выдать за якобы мирный, исходя из тех действий, которые он совершал, абсолютно не был таковым. Это была спланированная акция, и британцы это признают. Корабль шел в полном вооружении (это показывали на камерах), работали радиолокационные станции, которые отвечают и за обнаружение, и за наведение. Это был немирный проход даже в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву, на которую они ссылаются. Понятное дело, что только предупредительный огонь его отогнал.

Но после этого были сделаны оргвыводы, и такого рода инциденты будут пресекаться достаточно жестко.

- Вы упомянули высказывание Путина, что войны не было бы. Что позволяет ему быть в этом уверенным?

— Есть исторический опыт. Напомню, что во время фолклендской войны 1982 года англичане начертили около островов двухсотмильную зону, пригрозив топить всякого, кто зайдет в эту зону. Аргентинский крейсер «Генерал Бельграно» в эту зону не зашел (побыл возле нее и пошел восвояси), но англичане все равно его потопили. Аргентинцы пытались добиться справедливости, подавали в Европейский суд по правам человека, но им сказали, что у этого дела истек срок давности, а страны НАТО утверждали, что Британия имела на это право.

Вспомним инцидент с нашим самолетом Су-24 в Сирии. Он был шесть секунд в воздушном пространстве Турции, и уже находясь над территорией Сирии, он был сбит. Вся Европа и Америка кричала, что Турция имела право на оборону.

Так вот мы тоже имеем право на оборону. У нас для этого есть вся законодательная база, которая является приоритетом над международным законодательством, при этом мы соблюдаем конвенцию ООН по морскому праву. Согласно этой конвенции, мы ничего не нарушаем, а согласно нашему суверенному законодательству, мы вообще могли их утопить.

- Украинская сторона посчитала, что для создания их «знаменитого» «Нептуна» понадобится около 40 миллионов долларов. Чем конкретно опасна эта ракета, и как мы можем ее нейтрализовать?

— Это та самая противокорабельная ракета, которая была создана на основе ракеты «Х-35» советского производства. Когда у нас была интеграция с Украиной, предполагалось, что она станет одной из производственных площадок. Судя по заявлениям украинской стороны, она летает очень далеко и точно попадает (нам все время показывают соответствующие ролики).

Действительно, локально они завезли некоторое количество корпусов и двигателей, чтобы наладить производство. Но так как интеграционные связи у нас были разрушены, сегодня они вынуждены апеллировать только к тому количеству, которое у них осталось. Единственное, что они сделали по этой ракете, — система наведения. Якобы она самая лучшая, самая точная, будет лететь на 300 км, и Черноморскому флоту не поздоровится.

Но такого рода цели являются штатными для средств противовоздушной обороны, как корабельных, так и наземных. Понятно, что если, не дай Бог, они осуществят акт агрессии, когда эта ракета куда-то полетит и что-то повредит, ответ будет соответствующий.

Да, это дозвуковая ракета, и это серьезно. Но сам принцип ее применения, который они показали, в корне отличается от того, что сделали у нас с ракетой «Х-35». Теперь она называется «Х-35У». Ее доработали, она летит на 260 км, ракета умная (подлетает к цели по замысловатой траектории, чтобы затруднить ее сбитие).

Шурыгин объяснил, почему США никогда не передадут Украине серьезное вооружение © Украина.ру

- Поясните еще, пожалуйста, чем России грозит формальное членство Украины в НАТО. А то говорят, что с учетом современных технологий подлетное время уже не так важно и что НАТО уже и так у наших границ…

— Подлетное время в любом случае неприятный фактор. В зависимости от того, сколько комплексов будет размещено, их будут учитывать как цели приоритетного поражения. НАТО в любом случае превращает Украину в свой военный плацдарм, о чем тоже говорил президент.

Мы понимаем, что Украину превращают в страну, которая в ближайшее время станет проблемой. Она и так ходит на грани фола со своими криками «вернем Крым» и «отвоюем Донбасс». Верховной Рада принимает документы, в которых Россию называет врагом, с которой чуть ли война не ведется. Хотя все знают, что Россия не принимает участия в донбасском конфликте. Только в качестве страны, которая призывает к примирению сторон и выполнению Минских соглашений, от которых Украина все время отказывается.

Рано или поздно наше терпение по Украине закончится. В новой национальной стратегии по безопасности четко написано, что мы будем крепить дружбу с белорусским и украинским народом и что мы будем защищать соотечественников за рубежом. Я ни на что не намекаю, но в Донбассе много человек имеют российские паспорта.

После встречи с Байденом наш президент озвучил, что превращение Украины в плацдарм несет угрозу российскому суверенитету, и Россия этого не допустит. Какими методами она это будет делать? Были разные мнения, что на такого рода провокации можно отвечать разными способами. Но Совет безопасности РФ дал понять, что ответ может быть и силовым.

- Советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что ВСУ технически способны взять под контроль регион, даже если Россия «отреагирует и заведет свои войска». Сколько в этом высказывании пропаганды, а сколько истинного соотношения сил?

— Были озвучены некие военные планы и стратегии по захвату или, как они это называют, «возврату юго-востока Украины, оккупированного российскими войсками». Конечно, по военно-техническому потенциалу ВСУ выглядят мощнее, чем защитники Донбасса. Это никто не отрицает. Но есть различие в плане морального духа и мотивации войск. Защитники Донбасса знают, что они защищают и ради чего сражаются. За что воюет та сторона — вопрос.

Кроме того, Украина не учитывает фактор быстрого развертывания российских войск в случае обострения конфликта. Напомню, что когда в апреле мы произвели его в учебных целях (переброска войск на полигоны была выполнена в течение суток), крик с украинской стороны дошел аж до Вашингтона, что русские войска чуть не завтра будут в Киеве.

Эта истерика происходила на фоне обострения конфликта в Донбассе, когда к линии соприкосновения были стянуты бригады украинской армии (механизированные, артиллерийские и бронетанковые). Они явно пришли туда не покрасоваться. Была цель. Но, скажем так, слишком мокро у них было в одном месте и слишком громко они кричали.

Ничего, слава Богу, не состоялось. Слава Богу для них. Как российская армия умеет отвечать, очень хорошо знают, например, в Сирии, где российская армия малым числом при поддержке КСИР перемолола с песком 200 тысяч боевиков, вооруженных, мотивированных и подготовленных. Насколько я помню, украинская армия сейчас порядка 260 тысяч (личный состав, флот и авиация).

Андрей Грозин: Запад устроит провокации в Средней Азии, свалив все на Талибан* © РИА Новости, Александр Натрускин

- Сергей Лавров заявил, что обязательства России в рамках ОДКБ по Афганистану остаются в силе. Как вы полагаете, могут ли армии Таджикистана, Узбекистана и Туркмении самостоятельно отбиться от неконтролируемых групп боевиков численностью в 200-300 человек, которые рискнут пересечь границу в своих личных целях?

— Сирийский опыт показал, что даже мощная армия (а сирийская армия была одной из сильнейших в регионе) проигрывает тактике, которую вели запрещенные в РФ ИГИЛ и Аль-Каида. Это тактика сетецентрических войн, которую разработали их инструкторы из США и НАТО, когда вооруженные стаи благодаря осведомленности появлялись в нужных местах и добивались успеха с 2011 по 2015 год.

Подобная тактика может применяться самим «Талибаном» (запрещен в РФ), потому что полевые командиры, которые вели боевые действия в Сирии и Ливии, были эвакуированы американцами в Афганистан. Я не удивлюсь если на командных должностях окажутся именно те, кто в 2018 году был эвакуирован из-за того, что могли быть уничтожены. Это ценные кадры, которыми американцы не разбрасываются.

«Талибан» уже заявляет, что если вы не будете вмешиваться в наши дела, то мы не будем вмешиваться в ваши. Уже меняется курс «Талибана». Когда он поглотит страну, он станет государством. А так как эта организация нашим законодательством признана террористической (и мы это пока не отменяли), можно считать, что на наших южных рубежах окажется террористическое государство со всеми вытекающими последствиями.

В 2018 году со странами ОДКБ были проведены определенные мероприятия, которые показали, что армии тех стран не готовы воевать с такого рода противником. Поэтому с этого года началась подготовка военных кадров, а также было расширено военно-техническое сотрудничество.

Слабым звеном в Средней Азии я считаю Узбекистан, потому что эта страна не входит в ОДКБ (американцы постарались вывести ее из этого договора), и она может стать территорией, на которой США разместят некую военную базу или наблюдательный пункт для «мониторинга ситуации в Афганистане». На самом же деле эта структура будет заниматься не мониторингом, а управлением ситуации в Афганистане, потому что в рядах «Талибана» остались военные инструкторы и советники из спецподразделений США, в том числе военной разведки, которые будут руководить действиями «Талибана», для того чтобы дестабилизировать обстановку в Центральной Азии.