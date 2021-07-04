В Грузии положительно восприняли результаты парламентских выборов в Армении. Об этом рассказал основатель научно-исследовательского центра SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе в интервью изданию Украина.ру

Арчил Сихарулидзе: кто он © Sputnik /Vladimir Umikashvili Никола Пашиняна, согласно данным ЦИК, побеждает с 53,92%, блок «Айястан» (самоназвание Армении) экс-президента Роберта Кочаряна набирает 21,04%. Третьим идет блок «Честь имею» бывшего президента Армении Сержа Саргсяна с 5,23%. И хотя он не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил.

Политические элиты Грузии воспринимают Кочаряна как чисто пророссийского политика, а к Пашиняну они относятся как к человеку, который может повернуться хотя бы профилем к России и начать деконструировать монополию России на Армению, пояснил эксперт.

«Более того, Пашинян рассматривается ими как мини-Саакашвили, и отношение к нему было позитивным», — указал Сихарулидзе.

Старым элитам, которые не менялись, было нечего предложить Армении, и Карабахская война была проиграна не из-за Пашиняна, а из-за тех элит, которые все эти годы не укрепляли военную мощь страны, полагая, что они всех победили и будут побеждать постоянно, считает политолог.

И на Украине, и в Грузии, и в Армении людей больше волнуют вопросы экономики, образования и коррупции, а не вопросы войн, что лишний раз подтверждает исход этих выборов, заключил собеседник издания.

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