Футболистам сборной Украины после победы над шведами в 1/8 финала ЕВРО-2020 уже нужно думать о следующем сопернике на турнире - сборной Англии. Об этом заявил украинский полузащитник Александр Зинченко, слова которого приводятся на сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ) 30 июня

Сборная Украины вышла в четвертьфинал ЧЕ по футболу © AP, Petr David Josek

«Сегодня мы можем отпраздновать победу, ведь пишем историю… Но с завтрашнего дня нам нужно уже думать о следующем сопернике — Англии. Эта команда демонстрирует на турнире великолепный футбол и вообще считается одной из лучших сборных мира. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы пройти в следующую стадию», — сказал футболист.

Матч 1/4 финала ЕВРО-2020 между сборными Англии и Украины пройдет 3 июля в Риме.