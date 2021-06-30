Во вторник, 29 июня, сборная Украины в Глазго обыграла команду Швеции со счетом 2:1 в дополнительное время и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. Зинченко на 27-й минуте стал автором первого гола украинской команды в этой встрече. Он был признан лучшим игроком матча.
«Сегодня мы можем отпраздновать победу, ведь пишем историю… Но с завтрашнего дня нам нужно уже думать о следующем сопернике — Англии. Эта команда демонстрирует на турнире великолепный футбол и вообще считается одной из лучших сборных мира. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы пройти в следующую стадию», — сказал футболист.
Матч 1/4 финала ЕВРО-2020 между сборными Англии и Украины пройдет 3 июля в Риме.