Александр Турчинов в 2014 году не стал бороться за власть в том числе потому, что он никогда не рвался на первые роли еще со времен работы с Юлией Тимошенко. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Петр Порошенко готов возглавить правительство Украины.

Эксперт напомнил, что когда в свое время Тимошенко посадили в тюрьму, Турчинов вполне мог возглавить ее партию, но он предпочел договориться с Арсением Яценюком и остался вторым при нем.

По его мнению, будучи фактическим диктатором Украины после 22 февраля 2014 года, Турчинов вполне мог сохранить в своих руках все эти полномочия или сам баллотироваться в президенты, но он снова предпочел остаться на вторых ролях.

«Какой там Порошенко? Его вообще можно было не допустить к избранию. Но зачем брать на себя ответственность за все это? На Турчинове и так много висит. Его и так называют "кровавым пастором". Но одно дело обвинять, а другое дело доказать, что человек принимал какие-то решения и подписывал какие-то документы», — указал Ищенко.

Пока Турчинову можно предъявить лишь начало АТО, потому что в государственном перевороте 2013-2014 годов он замешан ровно так же, как замешаны те же коммунисты и «регионалы», которые голосовали в Верховной Раде за фактическое признание этого переворота, добавил политолог.