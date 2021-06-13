«Мы надеемся, что наши партнеры как можно скорее придут к согласию относительно нашего присоединения к НАТО. Будущее Украины зависит от них. Как сказал наш президент, сейчас мы находимся в опасности и сейчас нам необходима помощь», — приводит его слова издание.
Ермак утверждает, что Украина внедрила стандарты Североатлантического альянса «в большей степени, чем некоторые нынешние члены» НАТО.
Чиновник также утверждает, что киевский режим «является форпостом демократического мира» на границе с Россией, и в связи с этим ожидает «конкретных и активных действий со стороны альянса».
Между тем агрессивное распространение НАТО в Европе на восток, в сторону границ Российской Федерации, вызывает серьезную обеспокоенность в Москве.
Как отмечал военный эксперт Александр Жилин в интервью Украина.ру, вступив в НАТО, Киев автоматически сделает свои военные объекты потенциальной целью для российских ракет.
На днях это косвенно подтвердил президент России Владимир Путин в своем интервью, вышедшем на канале «Россия 1» 9 июня.
«Как минимум 50% жителей Украины не хотят вступления страны в НАТО. И это умные люди. Я говорю без всякой иронии, не потому, что другие глупые. А потому что те, кто не хотят, понимают, что они не желают оказаться на линии огня. Они не хотят быть разменной монетой и пушечным мясом», — отмечал Путин.
Он уточнил, что в случае размещения на Украине ракет НАТО их время подлета до территории России сократится с 14 минут до семи, что можно считать «красной линией» в отношениях Москвы и Запада.