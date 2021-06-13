Глава офиса президента Украины Андрей Ермак выразил надежду на то, что страны НАТО в ближайшее время согласятся принять Украину в Альянс. Об этом он заявил в интервью итальянской газете la Repubblica, опубликованном 13 июня

«Мы надеемся, что наши партнеры как можно скорее придут к согласию относительно нашего присоединения к НАТО. Будущее Украины зависит от них. Как сказал наш президент, сейчас мы находимся в опасности и сейчас нам необходима помощь», — приводит его слова издание.

НАТО осознало свою ошибку по Украине и не готово поддерживать её в войне с Россией © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Чиновник также утверждает, что киевский режим «является форпостом демократического мира» на границе с Россией, и в связи с этим ожидает «конкретных и активных действий со стороны альянса».

Между тем агрессивное распространение НАТО в Европе на восток, в сторону границ Российской Федерации, вызывает серьезную обеспокоенность в Москве.

Как отмечал военный эксперт Александр Жилин в интервью Украина.ру, вступив в НАТО, Киев автоматически сделает свои военные объекты потенциальной целью для российских ракет.

На днях это косвенно подтвердил президент России Владимир Путин в своем интервью, вышедшем на канале «Россия 1» 9 июня.

«Как минимум 50% жителей Украины не хотят вступления страны в НАТО. И это умные люди. Я говорю без всякой иронии, не потому, что другие глупые. А потому что те, кто не хотят, понимают, что они не желают оказаться на линии огня. Они не хотят быть разменной монетой и пушечным мясом», — отмечал Путин.

Он уточнил, что в случае размещения на Украине ракет НАТО их время подлета до территории России сократится с 14 минут до семи, что можно считать «красной линией» в отношениях Москвы и Запада.