https://ukraina.ru/20240426/1054751314.html

Уральского блогера отправили в колонию за призывы ударить по Кремлю

Уральского блогера отправили в колонию за призывы ударить по Кремлю - 26.04.2024 Украина.ру

Уральского блогера отправили в колонию за призывы ударить по Кремлю

Суд Екатеринбурга приговорил к сроку в колонии жителя Челябинской области, который призывал Украину ударить по Кремлю. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по региону

2024-04-26T15:18

2024-04-26T15:18

2024-04-26T15:18

новости

украина

кремль

россия

следственный комитет

всу

блогер

суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101780/37/1017803767_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_eb5dada5471f214393879f0c5702763c.jpg

Подсудимый в мае 2023 года через Интернет призывал к террористической деятельности, свержению действующей власти, а также высказывался в поддержку Вооруженных сил Украины.Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона пояснил, что речь идет о блогере. Мужчина в эфире, активно используя обсценную лексику, призывал Украину наносить удары по Кремлю. Следственный комитет возбудил уголовное дело за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст 205.2 УК РФ).Суд признал блогера виновным и приговорил к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Помимо этого, блогера лишили права администрировать интернет-ресурсы сроком на 3 года.

https://ukraina.ru/20240426/1054743772.html

украина

кремль

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, кремль, россия, следственный комитет, всу, блогер, суд