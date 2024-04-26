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Уральского блогера отправили в колонию за призывы ударить по Кремлю
Уральского блогера отправили в колонию за призывы ударить по Кремлю - 26.04.2024 Украина.ру
Уральского блогера отправили в колонию за призывы ударить по Кремлю
Суд Екатеринбурга приговорил к сроку в колонии жителя Челябинской области, который призывал Украину ударить по Кремлю. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по региону
2024-04-26T15:18
2024-04-26T15:18
2024-04-26T15:18
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следственный комитет
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суд
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Подсудимый в мае 2023 года через Интернет призывал к террористической деятельности, свержению действующей власти, а также высказывался в поддержку Вооруженных сил Украины.Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона пояснил, что речь идет о блогере. Мужчина в эфире, активно используя обсценную лексику, призывал Украину наносить удары по Кремлю. Следственный комитет возбудил уголовное дело за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст 205.2 УК РФ).Суд признал блогера виновным и приговорил к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Помимо этого, блогера лишили права администрировать интернет-ресурсы сроком на 3 года.
https://ukraina.ru/20240426/1054743772.html
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Украина.ру
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новости, украина, кремль, россия, следственный комитет, всу, блогер, суд
Новости, Украина, Кремль, Россия, Следственный комитет, ВСУ, блогер, Суд
Уральского блогера отправили в колонию за призывы ударить по Кремлю
Суд Екатеринбурга приговорил к сроку в колонии жителя Челябинской области, который призывал Украину ударить по Кремлю. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по региону
Подсудимый в мае 2023 года через Интернет призывал к террористической деятельности, свержению действующей власти, а также высказывался в поддержку Вооруженных сил Украины.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона пояснил, что речь идет о блогере. Мужчина в эфире, активно используя обсценную лексику, призывал Украину наносить удары по Кремлю.
Следственный комитет возбудил уголовное дело за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст 205.2 УК РФ).
Суд признал блогера виновным и приговорил к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Помимо этого, блогера лишили права администрировать интернет-ресурсы сроком на 3 года.