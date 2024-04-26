Уральского блогера отправили в колонию за призывы ударить по Кремлю - 26.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240426/1054751314.html
Уральского блогера отправили в колонию за призывы ударить по Кремлю
Уральского блогера отправили в колонию за призывы ударить по Кремлю - 26.04.2024 Украина.ру
Уральского блогера отправили в колонию за призывы ударить по Кремлю
Суд Екатеринбурга приговорил к сроку в колонии жителя Челябинской области, который призывал Украину ударить по Кремлю. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по региону
2024-04-26T15:18
2024-04-26T15:18
новости
украина
кремль
россия
следственный комитет
всу
блогер
суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101780/37/1017803767_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_eb5dada5471f214393879f0c5702763c.jpg
Подсудимый в мае 2023 года через Интернет призывал к террористической деятельности, свержению действующей власти, а также высказывался в поддержку Вооруженных сил Украины.Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона пояснил, что речь идет о блогере. Мужчина в эфире, активно используя обсценную лексику, призывал Украину наносить удары по Кремлю. Следственный комитет возбудил уголовное дело за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст 205.2 УК РФ).Суд признал блогера виновным и приговорил к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Помимо этого, блогера лишили права администрировать интернет-ресурсы сроком на 3 года.
https://ukraina.ru/20240426/1054743772.html
украина
кремль
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101780/37/1017803767_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_b26ad17a4180818a4773d7932b8ff664.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, кремль, россия, следственный комитет, всу, блогер, суд
Новости, Украина, Кремль, Россия, Следственный комитет, ВСУ, блогер, Суд

Уральского блогера отправили в колонию за призывы ударить по Кремлю

15:18 26.04.2024
 
© РИА Новости . Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Андрей Старостин
Перейти в фотобанк
Читать в
Суд Екатеринбурга приговорил к сроку в колонии жителя Челябинской области, который призывал Украину ударить по Кремлю. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по региону
Подсудимый в мае 2023 года через Интернет призывал к террористической деятельности, свержению действующей власти, а также высказывался в поддержку Вооруженных сил Украины.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона пояснил, что речь идет о блогере. Мужчина в эфире, активно используя обсценную лексику, призывал Украину наносить удары по Кремлю.
Следственный комитет возбудил уголовное дело за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст 205.2 УК РФ).
Суд признал блогера виновным и приговорил к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Помимо этого, блогера лишили права администрировать интернет-ресурсы сроком на 3 года.
10:45
ФСБ задержала подростков, которые тестировали бомбы и готовили терактыСотрудники ФСБ в Волгоградской области задержали двух молодых людей, которые состояли в запрещенной в России организации и готовили теракты. Об этом сообщили 26 апреля в Центре общественных связей ФСБ РФ
 
НовостиУкраинаКремльРоссияСледственный комитетВСУблогерСуд
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:15Подпольщики остановили грузовой поезд под Киевом
16:07Путин призвал законодателей принимать более чёткие и эффективные законы
16:00"Ярослав Мудрый": как киевскому режиссеру предлагали Родину продать
15:48Кулеба иностранных дел закончил "эру мира"
15:33Силовики задержали нового фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
15:27"Шахтерская дочь" приехала в Москву
15:18Уральского блогера отправили в колонию за призывы ударить по Кремлю
15:15Усилия Запада безрезультатны: Пушков оценил позицию незападного мира по санкциям
15:11Превращают страну в милитаристскую автократию - Дубинский об отказе Киева от граждан за границей
15:10Киев бьёт по гражданским объектам в РФ при молчаливом согласии Запада - Шойгу
15:07Песков рассказал о дальнейших отношениях России и Европы
14:31Шизофреник-убийца и униженный в туалете: кто по заданию Киева вербует россиян в террористы
13:58Попадет ли Китай в ловушку Фукидида?
13:46Тупость на службе украинского неонацизма. Малограмотными людьми легче управлять
13:15Убийство Трампа и предательство семьи: интрига в президентской гонке США сохраняется
13:00Обвинения Шойгу, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 26 апреля
12:55Раскольники на Украине разрешили женщинам ходить в храм в шароварах
12:05"Большинство правительств не хотят, чтобы мы ими помыкали". Африка избавляется от Запада
11:58Ядерный ренессанс: как бы развивался мирный атом, если бы не авария на Чернобыльской АЭС - Юшков
11:53Продажа "Украины", опасное метро и русскоязычные дети. Что происходит в Киеве
Лента новостейМолния