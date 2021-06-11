В селе Малый Шпаков Ровенской области местного пасечника атаковал рой пчел, от укусов которого 61-летний мужчина скончался. Об этом 10 июня на официальной странице в Facebook сообщил областной центр экстренной медицинской помощи

В Египте трагически погиб бывший главный разведчик Украины © nabludatel.net

«Во дворе мы обнаружили мужчину без признаков жизни. Были обнаружены синюшные покровы лица. Его жена утверждала, что у мужа вероятно аллергическая реакция на укусы пчел. Поскольку ему стало плохо (упал во дворе), когда вернулся с пасеки», — рассказал фельдшер Вадим Кравчук.

По словам медика, супруга пострадавшего мужчины обливала его водой и пыталась привести его в чувство с помощью нашатырного спирта, но результатов это не принесло, мужчина скончался еще до приезда скорой, а бригаде осталось только констатировать смерть 61-летнего пасечника.

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Буквально несколько недель назад аналогичный случай произошел в Тернопольской области. В селе Бодаки от укусов пчел скончался местный житель. Прибывшие на место медики констатировали смерть, наступившую в результате аллергической реакции.