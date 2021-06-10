Исполнительнице одной из главных ролей в сериале «Сваты» Анне Кошмал 9 июня написал ярый поклонник фильма с вопросом о дальнейших съемках новых серий. Артистка решила ответить честно прямо в сториз своего Instagram

«Здравствуйте, "Сваты" не досняли?» — поинтересовался фанат сериала.

«В этом году доснимем», —ответила Кошмал, не дав больше никаких пояснений.

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«Сваты» — комедийный телесериал «Студии Квартал-95». Первый сезон вышел в 2008 году, шестой и пока последний — в 2013-м. Новые серии съемочная группа пытается снять уже много лет: сначала помешала политическая ситуация на Украине, где проходила работа, потом процесс пришлось приостановить из-за карантина.

Несколько раз актеры фильмы высказывали разные версии о судьбе седьмого сезона, в том числе и самые пессимистические, что продолжения у ленты больше не будет, однако режиссеры «Сватов» никаких официальных подтверждений не давали.

На этот раз ответ Кошмал вселил в поклонников надежду, что в скором времени они все же смогут увидеть истории из жизни полюбившейся экранной семьи.