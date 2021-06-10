По словам политолога, если Байден намекнет на то, что нужно менять минский формат, то, конечно, Путин резко будет против. Что касается мелких предложений дать гарантии транзита и прочее, то вряд ли президент РФ скажет что-то отличающееся от того, что он говорил последние годы, заключил эксперт.
«Поднимет же тему Байден, Путин не будет сам ее поднимать. Не потому что она ему не важна, а потому что ему интересно посмотреть, как будет ставить вопрос Байден», — сказал Акопов.
Эксперт также подчеркнул, что если тема Украины поднимется, то она будет обсуждаться не главным вопросом, а в числе вторых-третьих.
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