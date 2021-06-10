Во время встречи лидеров России и США президент РФ Владимир Путин не будет первым поднимать тему Украины, так как ему интересно посмотреть, в каком именно ракурсе захочет ее обсудить глава Белого дома Джо Байден, сказал в интервью Украина.ру политолог Петр Акопов

По словам политолога, если Байден намекнет на то, что нужно менять минский формат, то, конечно, Путин резко будет против. Что касается мелких предложений дать гарантии транзита и прочее, то вряд ли президент РФ скажет что-то отличающееся от того, что он говорил последние годы, заключил эксперт.

«Поднимет же тему Байден, Путин не будет сам ее поднимать. Не потому что она ему не важна, а потому что ему интересно посмотреть, как будет ставить вопрос Байден», — сказал Акопов.

Украинский эксперт рассказал, что точно понимает Путин, готовясь к встрече с Байденом © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

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