Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на встрече попытаются охватить все волнующие темы, но российский лидер не будет первым затрагивать вопрос Украины, это сделает Байден, считает обозреватель РИА Новости Петр Акопов

Петр Акопов: кто он © Facebook, Николай Лебедев Украина.ру.

- Петр, на днях Байден провел телефонный разговор с Зеленским и предложил ему посетить Вашингтон в июле. Как думаете, можно ли это считать тактической победой Зеленского или это просто такой своеобразный «утешительный приз»?

— Чтобы понимать, победа — не победа, надо понимать его цель. Если цель — переизбраться, то да, тут может быть часть его победы. Если цель — получить гарантии принятия в НАТО или какую-то существенную финансовую помощь, то это, конечно, нет, потому что Байден будет говорить всякие красивые слова в Вашингтоне публике, а в реальности никакого принципиального изменения подхода к Украине не произойдет.

Никакого НАТО не будет, США по-прежнему будут использовать Украину для давления на Россию, будут делать то же, что и раньше. Поэтому весь смысл всей этой истерики Зеленского в том, что он реально очень недалекий человек, если исходить из того, что он говорил о членстве Украины в НАТО искренне, а не играл. Если так, то он просто очень глупый человек, который не понимает, что принятие Украины в НАТО фактически спровоцирует военный конфликт с Россией.

- А если он играл?

— Тогда он просто очень циничный человек, и продемонстрированная степень унижения, конечно, не идет ему в плюс, не улучшает ни имидж Украины, ни его личный.

Поэтому я не вижу каких-то принципиальных изменений на украинском фронте в отношениях между Россией и Западом. По-прежнему будут тянуть в разные стороны, по-прежнему Запад будет использовать ее для давления на Россию в самых разных вопросах, а Москва будет просто наблюдать за всем этим и ждать, когда внутриукраинские противоречия ослабят ее и позволят забрать.

Пускай Зеленский давит на одних или других, пускай все это будет ускоряться — нам это выгодно в том смысле, что у Украины как анти-России нет за душой ничего, кроме вороватого ориентированного на Запад правящего класса. Пускай он сам с собой грызется, а мы будем смотреть, выжидая удобного момента.

- Будет ли Украина вообще обсуждаться на встрече Путина и Байдена?

Байден не позвал. Почему Зеленский обрушился с критикой на США © AP, Efrem Lukatsky

Если Байден попытается говорить о том, что нужно менять минский формат, то, конечно, Путин резко будет против. Что касается мелких предложений дать гарантии транзита и прочее, то я не думаю, что Путин скажет что-то отличающееся от того, что он говорил последние годы.

- Ряд экспертов считает, что США было бы выгодно, грубо говоря, сбагрить России Украину со всеми ее проблемами. Может ли обсуждаться подобный сценарий?

— Нет, это было бы выгодно США, которые собирались бы идти по пути [экс-президента Дональда] Трампа, если бы он закрепился. Этот вариант мог бы обсуждаться с Америкой, меняющей свою геополитическую стратегию глобальной империи, которая контролирует всех и вся, на стратегию национального государства. Такая Америка могла бы прийти к выводу, что Украина ее обременяет даже в качестве сдерживания России, потому что в какой-то момент Россия это сдерживание обернет в противоположную сторону.

Но пока что в нынешних условиях говорить, что США отдадут Украину России — это фантастика. Стратегия сдерживания России гораздо важнее для нынешних Штатов, чем любые соображения, касающиеся того, что можно избавиться от Украины и улучшить отношения с Россией.

- Вчера генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что страны — члены Альянса серьезно обеспокоены тесным взаимодействием между Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Как думаете, распространяется ли эта обеспокоенность и на США и будет ли идти об этом речь на встрече Путина с Байденом?

— Конечно, будет. Они будут говорить про Белоруссию, но аккуратно и особо не давя, потому что они же боятся, что давление только подталкивает к преобразованию Союзного государства в единое государство. Говорить будут очень вскользь, скорее для галочки. Вообще все разговоры про Лукашенко бессмысленны, потому что американцы не могут ничего такого интересного Путину сказать о Лукашенко, чтобы он отреагировал как-то иначе, чем он обычно реагирует.

От Китая до Донбасса. Что обсудят на саммите Путин — Байден и как это изменит мир © AFP, Pavel Golovkin, Eric BARADAT - То есть встреча будет посвящена каким-то сугубо российско-американским вопросам?

— Ну, та же Украина — тоже часть американо-российской повестки, но она будет посвящена преимущественно психологическому прощупыванию друг друга, потому что у них был только один опыт встречи за 20 лет знакомства (хотя знакомство очень формальное) — в Москве в 2011 году. И проговорили полтора-два часа, и это был нехороший разговор.

То знакомство было тяжелым, и сейчас они попытаются познакомиться еще раз, поговорить, понять соперника. Обсуждаться может что угодно — от Ирана и Кореи до ракет и разоружения. Все вещи будут так или иначе затронуты, но это не значит, что по каким-то из них будут договоренности.

Это прощупывание личного человеческого настроя собеседника, потому что позиции всем известны. И Байден будет пытаться показать, что он жесткий парень, за которым стоит мощь единого Запада.

- А Путин?

— А Путин будет бить на эти точки узкие, показывая, где нет никакого единого фронта, и всячески подначивать Байдена на то, что у него нет такой армии, которую он изображает.