В интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий сказал, что организацией интервью президента Украины Владимира Зеленского, в котором он раскритиковал действия своего американского коллеги Джо Байдена, занимались чиновники Белого дома, рассматривающие Украину как важный инструмент давления на Россию

6 июня портал Axios опубликовал интервью украинского лидера, в котором он высказывает недоумение решением американских властей отменить санкции против оператора газопровода «Северного потока – 2», а также выражает готовность встретиться с президентом США Джо Байденом раньше его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным 16 июня. По словам Владимира Зеленского, если Вашингтон не проведёт с властями Украины консультации по предстоящему американо-российскому саммиту, то совершит большую ошибку. На следующий день Байден позвонил в Киев. Ростислав Ищенко: Байден не выбросит Зеленского на улицу, пока не договорится с Путиным © РИА Новости, Нина Зотина

«Я не думаю, что со звонком было связано интервью, хотя, в общем-то, было видно, что определённого рода круги в Соединённых Штатах это интервью явно готовили. При всей неудачности этого интервью тем не менее видно, что оно готовилось прямо в США. Ясное дело: где хозяин страны находится, там и интервью готовят», — сказал американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию Украина.ру.

По словам эксперта, судя по всему, уговаривали Байдена поговорить с Зеленским и организовали публикацию интервью в Axios представители «ястребиного» крыла американской администрации, которое по-прежнему рассматривает Украину как важный форпост демократии, давящий на Россию, его представляет госсекретарь Энтони Блинкен.

«Конечно, что-то надо было сделать в отношении Украины, всё-таки отказ встречаться накануне саммита с Путиным, отказ проводить отдельную встречу — это было болезненно воспринято не то чтобы самим Зеленским — всем по большому счёту всё равно что чувствует Зеленский, — а вот теми людьми, которые причастны к созданию проекта постмайданной Украины, который, напомню, возглавлял Джозеф Байден в 2014 году и позже. Встречу и всяческое сопротивление "Северному потоку – 2" заменили на телефонный звонок — "давайте хотя бы паллиативную меру примем", так что вот поговорили», — заявил Дробницкий.

В день публикации интервью источники Axios сообщили, что Байден хотел принять Зеленского в Вашингтоне раньше, чем встретится с Путиным в Женеве, но передумал из-за того, что украинские власти сменили руководство «Нафтогаза». Офис президента Украины это отрицает. В ходе телефонного разговора Байден пригласил Зеленского посетить США в июле.