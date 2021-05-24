Власти Украины взволновало решение президента США Джо Байдена смягчить санкции по «Северному потоку – 2», поскольку это ускорит реализацию проекта и, соответственно, лишит Украину возможности влиять на энергообеспечение Европы. А заодно сделает топливо гораздо дороже для самих украинцев

23 мая немецкое агентство DPA сообщило со ссылкой на представителя компании — оператора Nord Stream 2 AG, что российское судно-трубоукладчик «Фортуна» возобновило работы в Балтийском море у берегов Германии в соответствии с разрешениями и официальными заявлениями руководства страны. Произошло это после того, как Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии распорядилось о немедленном исполнении разрешения, выданного 14 января, на строительство 2-километрового участка в исключительной экономической зоне ФРГ.

Таким образом, ведомство отклонило жалобы двух экологических групп, которые пытались помешать реализации проекта. Разрешение действует на укладку труб по морскому дну, а монтажные работы начнутся позднее, ориентировочно в последние дни мая. По информации Федерального агентства мореплавания и гидрографии, «Фортуна» будет работать в водах Германии с 22 мая по 30 июня. Верховная Рада хочет втянуть Конгресс США в заведомо проигрышную авантюру © president.gov.ua

Строительство обеих ниток «Северного потока – 2» должно было завершиться ещё в 2019 году, однако швейцарский морской подрядчик Allseas Group SA, который выполнял эти работы при помощи судов Pioneering Spirit, Solitaire и Audacia, отказался от участия в проекте, опасаясь санкций США. С того момента строительство было заморожено на год и возобновилось в декабре 2020-го.

В то же время судно «Фортуна», чтобы не попасть под действие американских ограничительных мер, сменило владельца (им стало ООО «КВТ-Рус»), но санкции Министерство финансов США всё равно ввело — 19 января 2021-го в рамках федерального закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Тем не менее судно возобновило укладку труб в исключительной экономической зоне Дании у острова Борнхольм, а 27 апреля к нему присоединился «Академик Черский».

Санкции по «Северному потоку – 2»: тут ввести, там отменить

По мере увеличения степени готовности газопровода Вашингтон усиливает давление на участников проекта. 21 мая американские власти ввели санкции против 13 российских судов, задействованных в строительстве «Северного потока – 2», это «Академик Черский», «Артемис оффшор», «Бахтемир», «Балтийский исследователь», «Финвал», «Капитан Беклемишев», «Мурман», «Нарвал», «Сивуч», «Спасатель Карев», «Умка», «Владислав Стрижов» и «Юрий Топчев».

Кроме того, в «чёрный список» попали 3 компании (Морская спасательная служба, Мортранссервис и Самарский теплоэнергетический имущественный фонд), при этом сделано важное исключение: в отношении Морской спасательной службы запрет распространяется только на операции, связанные со строительством «Турецкого потока» и «Северного потока – 2», то есть по другим проектам сотрудничать с ней разрешено. Ограничения в контексте газопровода наложены и на ООО «Коксохимтранс», против которого американские санкции уже действуют из-за событий на Украине, а это означает, что в случае отмены ограничений по одной из статей ограничения по другой продолжат действовать. Хитрая рокировка санкциями: что Байден задумал сделать с «Северным потоком — 2» © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

О вероятных последствиях новых санкций в комментарии РИА Новости рассказал доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко: «Конечно, могут повлиять на реализацию проекта. Во-первых, тот факт, что они вводятся против организаций и против компаний, означает, что с ними затрудняется определённое финансовое взаимодействие. Нравится не нравится, но это так. Момент второй: вводятся санкции против судов, что даёт целому ряду стран — союзниц США юридические основания отказать им заходить в их собственные порты. И эту угрозу тоже мы должны иметь в виду. Наконец, третий момент: это затруднит подписание новых соглашений между теми российскими компаниями, против которых введены санкции, и странами Евросоюза. Напрямую этого не сказано, но американцы надеются, что европейцы последуют их примеру».

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров уверен, что принятые Вашингтоном меры не будут иметь серьёзных последствий для России, и американские политики это понимают, а санкции ввели, чтобы сохранить лицо, раз уж не смогли нанести значительный ущерб проекту.

По мнению заместителя председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, Белый дом расширил санкции против российской стороны для того, чтобы хоть как-то компенсировать проигрыш в противостоянии с немецкими компаниями, выступающими за запуск «Северного потока – 2». Депутат считает, что американцы испугались дальнейшей эскалации конфронтации с Германией.

Одновременно с введением ограничений в отношении судов и предприятий РФ власти США сняли их с оператора «Северного потока – 2» — компании Nord Stream 2 AG — и её исполнительного директора Маттиаса Варнига, как объяснил госсекретарь Энтони Блинкен, в национальных интересах США. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва расценивает это решение как положительный сигнал.

Эксперты сходятся во мнении, что смягчение санкций будет способствовать тому, что газопровод достроят в намеченные сроки, то есть до конца 2021 года. Польский эксперт сказал, с кем придется воевать США, если они реально хотят сорвать «Северный поток — 2» © РИА Новости, Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанк

«Санкции могли только затянуть проект, тогда был бы создан другой оператор. Да, это могло бы утяжелить ситуацию, но не привело бы к закрытию проекта, это невозможно. Он практически на 100% завершён, трубы лежат на дне. Американцы могли пойти на конфликт, ещё дальше, но они сами признались, что тогда придётся закручивать гайки в отношении союзников. Германии всё равно пришлось бы нарушить санкции. Это был бы конфликт, который ни к чему хорошему бы не привёл. Сейчас же понятно, что в ближайшее время проект будет завершён», — заявил генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

Надежды Украины сбылись, но лучше бы не сбывались

В Киеве, как пишет газета The National Interest, решение Соединённых Штатов вызвало тревогу. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал отмену санкций против оператора «Северного потока – 2» «пинком под дых» Украине от Соединённых Штатов. В случае запуска газопровода, как отмечает дипломат, его страна теряет статус транзитёра, от неё больше не зависит наличие газа в домах граждан ЕС, отныне она будет важна только для диверсификации поставок — что-то вроде резерва.

«Произошло невозможное — Украина, которая имела чудовищную фору для создания собственного газового хаба (подземные хранилища, крупнейшая ГТС), из хаба превращается в газовый тупик, а странами-хабами становятся Польша, Турция и Германия, которые вроде бы вообще не имели на это никаких шансов. Мы могли зарабатывать до 5% ВВП на логистической марже, но вместо этого будем дополнительно тратить 1-2% ВВП на удлиненном транспортном плече», — пишет экономист Алексей Кущ в статье для издания «Главред». Симонов сказал, что Россия точно не будет делать с Украиной после завершения «Северного потока — 2» © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Сложившуюся ситуацию эксперт называет «самосбывающейся надеждой»: украинские политики говорили, что государство не закупает российское топливо, хотя именно его отбирали из трубы, проводя лишь расчёты с «газовыми прокладками» в Люксембурге и Швейцарии, то есть на бумаге, а теперь формула импортного паритета «хаб+», которая была обычным способом накрутки цены на газ, в ближайшем будущем станет вполне реальным механизмом «рыночного ценообразования».

В ближайшее время газ будет поступать на Украину из польских и немецких хабов, а это повлечёт за собой рост его стоимости для всех потребителей, в том числе для рядовых украинцев.

В том, что «Северный поток – 2» будет реализован, уже не сомневается и Белый дом, о чём прямым текстом заявила пресс-секретарь Джен Псаки, ведь он уже готов на 95%. По состоянию на 17 мая, как сообщал генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе, оставалось проложить всего 80 км трубы.

Американское издание The Trumpet называет «Северный поток – 2» смертным приговором для Украины и Польши, поскольку Россия сможет экспортировать газ, минуя Восточную Европу.

«Когда Россия достроит "Северный поток – 2", когда мы начнём бесперебойно поставлять газ в Европу, тогда Америка будет сама, в одностороннем порядке, свои санкции с Российской Федерации снимать, потому что они тут же будут терять самое страшное — контроль над европейскими странами», — уверен первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.