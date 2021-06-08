Спустя несколько часов после того, как президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность пообщаться с президентом США Джо Байденом, на Банковой раздался звонок из Белого дома. Украинские политики заявляют о своей победе, но в итоге всё может получиться с точностью до наоборот

На следующий день после публикации на портале Axios интервью украинского лидера с критикой решения Белого дома о смягчении санкций против оператора «Северного потока – 2» и промедления с решением вопроса о членстве Украины в НАТО, а также с заявлением о готовности встретиться с американским лидером раньше, чем это сделает президент РФ Владимир Путин, Джо Байден позвонил в Киев. Байден не позвал. Почему Зеленский обрушился с критикой на США © AP, Efrem Lukatsky

Разговор один — версии разные

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан после вопросов журналистов сказал на брифинге для журналистов, что телефонный разговор идёт как раз в эти минуты, его так и планировалось провести до отъезда американского лидера в европейское турне. По его словам, у Байдена и Владимира Зеленского была возможность достаточно долго поговорить обо всех вопросах двусторонних отношений. Более того, президент США заверил коллегу, что будет отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины, и пригласил Зеленского посетить Вашингтон в июле. При этом Салливан подчеркнул важное значение личной встречи Байдена с Путиным, у которого, как отметил советник президента США, очень персонализированный стиль принятия решений, для того чтобы попытаться урегулировать разногласия и добиться прогресса в сфере контроля над вооружениями и снизить напряжённость.

Подробнее о разговоре Байдена и Зеленского рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки: главы государств также обсудили необходимость тесного сотрудничества в области энергетической безопасности и борьбы с COVID-19, включая планы США предоставить 900 тысяч доз вакцины Украине, стратегическое партнёрство в поддержку плана президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации реформ на Украине.

По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, этот разговор был обстоятельной сверкой позиций двух государств перед предстоящими в июне саммитами, в частности НАТО, и встречей президентов США и России.

«Подчеркну, что, несмотря на постоянно тиражируемые слухи об охлаждении двусторонних отношений, а также о какой-то немыслимой привязке возможной личной встречи президентов к увольнению того или иного чиновника на Украине, президент Джо Байден пригласил президента Владимира Зеленского в июле посетить Вашингтон. Это абсолютно недвусмысленно ставит точку во всех намеренно распространяемых слухах и спекуляциях о том, что якобы есть какие-то препятствия для контактов наших президентов. Кроме этого, президент США абсолютно чётко подтвердил неизменность позиции США по поддержке интеграции Украины в НАТО и важности предоставления Украине ПДЧ», — заявил чиновник. Зеленский сказал, жалеет ли об отставке Коболева из «Нафтогаза» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Накануне источник портала Axios в Белом доме рассказал, что американская администрация рассматривала возможность приглашения президента Украины в Вашингтон перед саммитом президентов РФ и США, однако отказалась от этой идеи после решения Зеленского сменить руководство «Нафтогаза», расценив этот шаг как отказ от усилий по борьбе с коррупцией.

В действительности не всё так гладко, как пытается представить Подоляк. Как объяснил в интервью порталу «Ридус» директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии политолог Михаил Погребинский, в окружении Байдена недовольны действиями команды Зеленского, в частности увольнением из руководства «Нафтогаза» откровенного американского ставленника Андрея Коболева, а также встречей помощника президента Украины по международным вопросам Андрея Ермака с адвокатом предыдущего президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, которого демократы считают очень подозрительным человеком. Кроме того, по словам политолога, Белый дом не хочет раздражать российскую сторону перед переговорами в Женеве, а приём Зеленского раньше встречи с Путиным в Москве могли расценить как хамство.

Киев выдаёт желаемое за действительное

Что касается поддержки американской администрацией вступления Украины в НАТО, здесь вышла нестыковочка. В пресс-релизе Офиса президента говорилось, что Байден отметил важность предоставления Украине плана действий относительно членства в Альянсе. Вскоре представитель Совета национальной безопасности Белого дома опроверг эту информацию: он заявил порталу Axios, что президент США не говорил такого, а «Украина превратно восприняла заявление и внесла правку». В итоге пресс-служба Банковой исправила эту фразу на «Владимир Зеленский отметил важность предоставления украинскому государству плана действий относительно членства в Альянсе». Зубец рассказал о неглупом и правильном решении, которое принял «Коллективный Зеленский» © REUTERS, Gleb Garanich

Во время беседы президенты США и Украины обсудили, пожалуй, самый острый вопрос двусторонних отношений — «Северный поток – 2».

«Президент США подчеркнул, что он является противником реализации проекта "Северный поток — 2". Со своей стороны, Владимир Зеленский акцентировал внимание Джо Байдена, что "Северный поток – 2" — это не экономический проект. Он создаёт серьёзную угрозу и является вызовом безопасности и должен рассматриваться через призму гарантий безопасности для Украины. Лидер США заверил президента Украины в гарантиях безопасности со стороны Соединённых Штатов», — сообщает Офис президента.

Байден может сколько угодно раз называть себя противником газопровода, но его практических действий это не меняет, а они заключаются в том, что Белый дом фактически дал зелёный свет реализации проекта. Выступая на слушаниях в комитете Палаты представителей по иностранным делам, госсекретарь Энтони Блинкен заявил: «В практическом плане физическое завершение строительства трубопровода было, мне кажется, свершившимся фактом. Его строительство началось в 2018 году. Когда мы приступили к исполнению полномочий, физическое сооружение трубопровода было завершено более чем на 90%. Введение санкций в отношении этой компании и её руководителя (оператора газопровода Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига. — Ред.), по нашей оценке, ничего бы не поменяло в плане физического завершения».

По словам дипломата, администрация Байдена решила не создавать «отравленный колодец» в отношениях с одним из своих ближайших союзников — Германией, которая была решительно настроена на реализацию проекта. В противном случае Вашингтон лишился бы возможности взаимодействовать с Берлином по этому вопросу, а теперь стороны обсуждают, как гарантировать сохранение транзита через Украину после запуска «Северного потока – 2». Для успокоения ярых противников проекта, коих немало среди американских законодателей, Блинкен подчеркнул, что решение о снятии санкций с Nord Stream 2 AG может быть отменено в любой момент. Пляски вокруг «Северного потока – 2»: ожидания и реальность © РИА Новости, Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанк

Кроме того, Зеленский рассказал Байдену о ситуации в зоне боевых действий в Донбассе, не упустив возможности пожаловаться на Россию, якобы она лишь сымитировала отвод войск от границы (о завершении проверки боеготовности армии в Южном и Западном военных округах и возвращении войск в места дислокации министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил ещё 22 апреля); рассказал, как собирается бороться с олигархами в стране, их вмешательством в политику и экономику страны; поблагодарил за помощь США в поставке вакцины от COVID-19 на Украину.

«Джо Байден поддержал инициативу Владимира Зеленского по созданию "Крымской платформы" и заверил, что Соединённые Штаты будут представлены на саммите на высоком политическом уровне. <…> Он заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также запланированных мероприятий самого высокого уровня», — говорится в сообщении Офиса президента Украины.

Иными словами, Киев хочет сказать, что на встрече с Путиным Байден выступит защитником и лоббистом интересов Украины.

С большой радостью разговор Зеленского и Байдена воспринял бывший президент Украины Пётр Порошенко и заявил, что лично он приложил для этого максимум усилий.

«Важно, что перед американско-российским саммитом в Женеве Белый дом подтвердил твёрдую и нерушимую поддержку Киеву. Формально соблюдается принцип "ничего об Украине без Украины". И ещё одна позитивная новость — анонс долгожданного визита Зеленского в Белый дом в июле. Желаю успехов властям. Когда дело касается наших интересов в мире, мы одна сборная, а не политические соперники», — написал он на своей странице в Facebook. Дело — труба: Порошенко вступился за Зеленского перед американскими сенаторами © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Однако «ничего об Украине без Украины» не получится. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков сказал журналистам, что на переговорах Путина и Байдена в Женеве украинская тематика, несомненно, будет затронута. Дипломат уверен, что Байден услышит от российской стороны чёткое объяснение, почему нет прогресса в урегулировании конфликта на Украине и почему все стенания и призывы к Москве, звучащие из Вашингтона и европейских столиц, — не по адресу. Он подчеркнул, что Россия не выступает стороной Минского комплекса мер и не может восприниматься как сторона, которая должна что-то предпринять в этом плане, а вся суть проблемы заключается в отказе Киева от прямого диалога с Донецком и Луганском.

«Если США всё же смогут подняться над собственными догмами, поставить интересы и решение проблем выше конъюнктуры, выше стремления каким-то образом угодить тем, кто задаёт тон в Киеве сейчас, тогда, наверное, договор будет более продуктивным. В противном случае дело окончится тем, что по сути движения вперёд не будет», — констатировал Рябков.

По его словам, роль США в препятствовании урегулированию конфликта на Украине весьма деструктивна и нет признаков того, что при Байдене что-то меняется в лучшую сторону.

Комментируя разговор Байдена с Зеленским, Рябков заявил: «Неважно когда, в каком формате лидеры этих двух стран встречаются. Содержание американской политики на украинском направлении нам понятно. Эта политика не несёт элементов воздействия на Киев с целью обеспечить хотя бы минимальное выполнение Украиной Минского пакета мер. Мы исходим из того, что напряжённость, создаваемая этой линией, сохранится, а кто, где и когда встречается на уровне лидеров — это момент вторичный, содержание нужно менять подхода».

Судя по стенограммам администраций президентов, разговор Байдена и Зеленского состоял из дежурных, давно известных всем фраз и выглядел больше как звонок вежливости из Вашингтона, чтобы успокоить разбушевавшегося президента Украины накануне российско-американского саммита на высшем уровне. Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько назвал разговор с Байденом утешительным призом для Зеленского. Украинская сторона преподносит как победу полученное приглашение в Белый дом, но если учесть, что в Штаты украинский лидер полетит в июле, то Байден может просто поставить его перед фактом о достигнутых с Путиным договорённостях, и тогда победой Киева это назвать сложно.