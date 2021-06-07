Президент Украины Владимир Зеленский крайне недоволен, что его американский коллега Джо Байден изменил позицию по «Северному потоку – 2», а также не консультируется с Киевом перед переговорами с российским лидером Владимиром Путиным. Однако, как стало известно СМИ, Зеленский сам лишил себя возможности встретиться с Байденом раньше Путина

За 10 дней до переговоров с российским коллегой в Женеве американский лидер поделился своими планами на предстоящую встречу в авторской статье, которую написал для газеты The Washington Post.

С чем Байден поедет на переговоры с Путиным

Президент США Джо Байден в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным собирается обсудить состояние двусторонних отношений, соблюдение прав человека, якобы имевшее место быть вмешательство РФ в американские выборы и «вызовы России европейской безопасности, начавшиеся с агрессии на Украине». Он предупредил, что без колебаний ответит на будущие вредоносные действия, о чём российский лидер знает. Встреча Путина и Байдена в Женеве: чего ждать Украине и миру © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Однако в отличие от Китая — такой же, как и Россия, главной угрозы мировым демократиям, по словам Байдена, — которому США намерены оказывать глобальное технологическое и торгово-экономическое сдерживание, с Москвой Белый дом всё же намерен попытаться наладить взаимодействие.

«В своих телефонных разговорах с президентом Путиным я чётко дал понять: Соединённые Штаты не стремятся к конфликту. Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений, в которых мы могли бы работать с Россией по таким вопросам, как стратегическая стабильность и контроль над вооружениями. Вот почему я немедленно принял меры для продления действия договора СНВ на 5 лет и укрепления безопасности американского народа и всего мира», — пишет Байден.

«Статья Байдена не содержит ничего нового. Москву пытаются припугнуть жёсткими действиями США в случае, если она "нанесёт ущерб" их интересам. А в остальном хотят "стабильных отношений". Но Байден не объяснил, продолжат ли США угрожать интересам России. А в этом суть», — заявил в Twitter председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Более резко о предстоящем саммите на высшем уровне и отношениях с Россией в целом высказался госсекретарь Энтони Блинкен в интервью порталу Axios 6 июня.

«Президент встретится с президентом Путиным через неделю, невзирая на эту агрессию, эти атаки (хакеров на американские компании, в которых глава Госдепартамента считает виновной Россию. — Ред.). Это необходимо для того, чтобы прямо и чётко сказать ему (Путину. — Ред.), чего он может ожидать от Соединённых Штатов, если агрессивные, безрассудные действия в отношении нас продолжатся. Если она (Россия. — Ред.) изменит курс, мы готовы общаться», — заявил дипломат. Украинский эксперт рассказал, что точно понимает Путин, готовясь к встрече с Байденом © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Речь идёт о взломе системы крупнейшего оператора трубопроводов в США Colonial Pipeline в начале мая группировкой, которая, по информации спецслужб США, может находиться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с правительством какой-либо страны.

В конце мая атаке подвергся американский филиал крупнейшего мирового мясоперерабатывающего предприятия JBS, в результате чего пришлось временно закрыть все заводы по производству говядины в США. Компания обратилась за помощью к Белому дому и утверждает, что нападение совершили хакеры на территории России, для выяснения обстоятельств инцидента Госдепартамент напрямую обратился к МИД РФ.

Произошедшее Путин прокомментировал в интервью Первому каналу:

«Я слышал про какой-то мясокомбинат. Ну, чушь какая-то, просто смешно. Трубопровод — тоже нелепо, там же акционер или акционеры компании, которая владеет трубопроводной этой системой, вроде выплатила даже вымогателям деньги.

Ну, это просто нелепо — обвинять в этом Россию. Я думаю, что соответствующие специальные службы в США должны найти, кто же является вымогателем, ну уж точно не Россия. Мы не занимаемся там никакой курятиной или говядиной. Это просто смешно. Но видимо, слава богу, есть здравомыслящие люди, которые задаются этими вопросами и задают эти вопросы тем, кто пытается спровоцировать какие-то новые конфликты перед нашей встречей с Байденом.

Посмотрим, во что это выльется. Значит, внутри американского общества, внутри средств массовой информации, политического класса есть люди, которые хотят всё-таки найти пути выстраивания отношений, восстановления отношений между США и Россией».

Президент РФ рассчитывает, что встреча с Байденом, которого считает человеком очень опытным, взвешенным и аккуратным, пройдёт в позитивном ключе, но не ожидает от неё никаких поразительных результатов. Однако сам факт, что лидеры двух стран обсудят возможности восстановления двусторонних отношений, вопросы, представляющие взаимный интерес для Москвы и Вашингтона, а таких вопросов немало, — это уже само по себе неплохо, отметил Путин. Дружелюбие, жесткость или разумная сила? Кожевников рассказал, как будет вести себя Байден на встрече с Путиным © РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев

Некоторые из сфер возможного сотрудничества сторон назвал Блинкен: совместное укрепление международной безопасности, стратегическая стабильность и контроль над вооружениями, — Байден хочет обсудить эти темы на переговорах в Женеве.

У Зеленского накопилось много претензий к Байдену

Встречи Путина и Байдена ждёт весь мир, кроме одной страны — Украины.

Первый глава государства, а ныне руководитель делегации Киева в Контактной группе Леонид Кравчук в эфире телеканала «Дом» заявил:

«Я бы хотел, чтобы перед встречей Путина и Байдена Байден поговорил по телефону хотя бы с президентом Зеленским. Я понимаю, что во время этой встречи тема Украины будет присутствовать. А раз она будет присутствовать, то никто лучше, чем Зеленский, не знает, что происходит на Украине и в Донбассе. И конечно, информация, данная Зеленским Байдену, могла бы быть очень полезной в разговоре президента США с Путиным».

Как вариант он предложил провести переговоры двух лидеров по телефону.

«Я считаю, что консультации следовало бы провести лицом к лицу, потому что многие вещи нельзя обсуждать по телефону. Я понимаю, что ранее подготовленные планы и плотный график президента США могут этого не позволить, но выбирать именно ему. Я готов встретиться с ним и обсудить все детали до встречи (Байдена и Путина. — Ред.)», — сказал Зеленский в интервью Axios. Царев рассказал, какое условие Байден поставил Зеленскому © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

Он признал, что американская сторона пока не связывалась с властями Украины для консультаций по предстоящему американо-российскому саммиту, на что он ответил: «Пока нет, и я считают, что это их дело. Но я думаю, что это будет большой ошибкой».

«Желание Зеленского состоит в том, чтобы ещё раз рассказать Байдену, насколько Россия агрессивная по отношению к Украине — мы видим, что такого рода желания Зеленского всё больше раздражают коллективный Запад. И, как ни покажется ему странным, Байдена тоже. И конечно, Зеленский испытывает "животный" страх из-за того, что Вашингтон может прекратить военно-политическое союзничество с Украиной.

<…> Но это (предстоящая встреча с Путиным вряд ли станет прорывом в двухсторонних отношениях. — Ред.) не значит, что Байден должен без оглядки поддерживать Украину. В США чётко понимают, где "красные линии", расставленные Путиным, будут угрожать национальным интересам США, поэтому Зеленскому пора научиться руководствоваться в политике реалиями, в том числе пониманием истинной роли России в современном мире, а не желаниями, которые противоречат этим реалиям», — заявил глава Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук в комментарии РИА Новости.

Как выяснил Axios, проведение встречи Байдена с Зеленским раньше переговоров с Путиным было более чем реально. Источник портала в Белом доме рассказал, что американская администрация рассматривала возможность приглашения президента Украины в Вашингтон перед саммитом президентов РФ и США, однако отказалась от этой идеи после решения Зеленского сменить руководство «Нафтогаза», расценив этот шаг как отказ от усилий по борьбе с коррупцией. «Всё больше веет авторитаризмом»: Байдена призывают порвать все отношения с Украиной © REUTERS, Gleb Garanich

Недовольство действиями коллеги есть не только у Байдена — Зеленский тоже крайне недоволен поступками Байдена. Прежде всего, речь идёт о его решении отменить санкции против оператора газопровода «Северный поток – 2» — компании Nord Stream 2 AG — и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.

В интервью Axios Зеленский заявил, что был несколько раз удивлён действиями американской стороны. Во-первых, самим фактом смягчения давления на участника проекта. Во-вторых, тем, что узнал об этом через прессу, а не напрямую от «стратегического партнёра». В-третьих, мотивацией принятого решения — очень сложно остановить строительство газопровода, готового на 95%.

«Это ("Северный поток – 2". — Ред.) оружие, настоящее оружие в руках Российской Федерации. Я не ожидал, что пули к этому оружию могут быть предоставлены такой великой страной, как США», — недоумевает президент Украины.

Он уверен, что остановить строительство газопровода могут только США, даже если шанс на успех составляет всего 1%.

«Оно (решение о снятии санкций. — Ред.) напоминает мне то, как раньше играл Майкл Джордан. Даже Майкл Джордан очень часто заманивал своего оппонента, иногда демонстрируя притворную слабость или даже признаки болезни. У него было много секретных уловок, чтобы заставить противника расслабиться и навязать ему свою тактику, ложное чувство близости победы. Потом Джордан резко менял тактику игры и в последний момент одерживал победу. Это было частью его тактики.

Я верю всё же, что Байден — Джордан в политике. Я думаю, что он ещё не забросил в сетку свой последний трёхочковый бросок, и мне хотелось бы верить, что это всё часть его тактики. Если это не так, то будет очень жаль не только мне, но и Соединённым Штатам, в чём я уверен. Будет ощущение, что в этих условиях у России будет отличная возможность взять верх над США», — заявил Зеленский.

Как утверждает президент, если «Северный поток – 2» построят, то Украина в конечном итоге лишится рычагов воздействия.

Однако Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 4 июня, подчеркнул, что Киев собственными руками создаёт проблемы для использования украинского маршрута поставок газа: если бы между странами были нормальные отношения, то Россия прокачивала бы значительную часть газа через Украину — в лучшие годы этот объём составлял около 200 млрд кубометров, а сейчас меньше 40 млрд, — соответственно, Киев получал бы до $5 млрд в год вместо нынешних $1,5 млрд.

Как объяснил президент РФ, проблема заключается в том, что Киев, пользуясь своим монопольным положением, пытается диктовать цены как на сам российский газ, так и на его транзит. А тем временем есть все условия для загрузки украинской ГТС даже после завершения срока действующего контракта на транзит — за счёт роста спроса на газ в Европе в ближайшие 10 лет, и Москва готова к этому, но нужна политическая воля руководства Украины. «Мы к звездам, они в пропасть». Ищенко о том, почему Украина без России потеряла смысл © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

В интервью Зеленский также раскритиковал США и НАТО за задержку в предоставлении Украине членства в Альянсе. По его словам, вопрос нужно решать немедленно, потому что страна якобы сейчас находится в опасности, поэтому ей нужна помощь. В последнее время президент Украины регулярно и не скрывая возмущения высказывает претензии всем членам НАТО и США, в частности по поводу недостаточной поддержки своей страны.

Так было, например, в интервью телеканалу CNN на передовой в Донбассе 8-9 апреля, когда Зеленский заявил, что Байдену нужно делать больше для Украины, предоставить ей больше оружия, больше денег и поддержать её вступление в НАТО.

В беседе с журналистом Axios Зеленский сказал, что последние действия американского президента ослабляют уверенность внутри Украины в однозначной поддержке со стороны США. Однако на вопрос, в какой момент украинский народ отвернётся от Соединённых Штатов, если они продолжат принимать решения, которые не учитывают интересы безопасности Украины, президент сказал: по его мнению, этого не произойдёт. Так что его предупреждения в духе «если вы нам не поможете, то мы…» ничего не стоят — Киев при любом раскладе останется верен Вашингтону.

Украина остаётся важным инструментом в руках США для достижения своих целей, прежде всего относительно России. Но угрозы и возмущения Зеленского и прочих украинских политиков Байдена вряд ли волнуют — на встрече с Путиным он будет следовать собственной стратегии, ставя на первый план интересы Соединённых Штатов и никого более.