Украинская певица Тина Кароль выставила на цифровой аукцион отпечаток пальца. Вырученные средства звезда планирует направить на поддержку своего нового украиноязычного проекта «Молодая кровь». Об этом артистка сообщила у себя Instagram 8 июня

«Сегодня я представляю уникальный NFT лот цифрового искусства. На аукцион будет выставлен уникальный цифровой автограф в виде моего отпечатка пальца. Этот NFT лот объединяет два мира — музыкальный и токенизированный (новый способ защиты данных — ред.). Цифровое и аналоговое искусство стирает границы», — написала Кароль.

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«Не совсем поняла, а в чем фишка, что именно отпечаток пальца, что он дает потом?», «А можно по-русски объяснить, для чего это покупать? В чем прикол этого автографа? Чем он таким отличается, что стоит отдать за него баснословные деньги?», «ни в чем. Тина хочет увидеть, как фанаты бьются за ее отпечаток пальца, чтоб потешить свое самолюбие», «Ничего. Это называется "продавать воздух"», — обсудили предложение певицы ее подписчики.

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Украинский проект «Молодая кровь», который планирует поддержать Кароль на вырученные средства, должен открыть миру новые звездные имена, пополнить каталог украинской музыки и обратить внимание слушателей на украинскую молодую поп-культуру.

Для этих целей певица запишет альбом, полностью состоящий из дуэтов с молодыми исполнителями. Ожидается, что выйдет он к 30-й годовщине независимости Украины.