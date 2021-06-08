Украинская певица Наталья Могилевская объявила войну эйджизму, то есть дискриминации по возрасту в украинском обществе. И первое, что сделала артистка на этом поле боя, — наняла к себе в ассистенты женщину старше 40 лет. Об этом Могилевская написала в своем Instagram 7 июня

«Почему ассистент после 40 лет? Потому что эйджизм достал! Потому что жизнь после 40 закончилась, ты никогда не сможешь выйти замуж, тебя никогда в жизни не возьмут на новую работу. В то время как людям именно этого поколения свойственны ответственность, способность "гореть" на работе, способность бесконечно учиться и развиваться, очень высокий уровень мотивации и желания достигать новых вершин», — написала певица.

«Интеллект от возраста не зависит. Знаю и дурочек в 50, и умниц в 22», «Ну вы же так и не вышли замуж, даже после 45, и это факт. А работу найти возможно, нужно огромное желание и сила воли!!!!», «К сожалению, эта проблема очень распространена, потому как ограничение по возрасту является очень большим препятствием в поиске работы», «Инициатива крутая, но ограничение 40+ тоже дискриминация по возрасту», — отреагировали пользователи.

Подписчики исполнительницы предположили, что такое решение Могилевской могло стать в том числе ответом на оскорбительное высказывание советника Офиса президента Тимофея Милованова, который назвал лидера партии «Батькивщина» 60-летнюю Юлию Тимошенко «бабушкой коррупции».

В этой истории примечательны сразу две вещи: во-первых, бурю возмущения в обществе вызвало слово «бабушка», но не «коррупция», а во-вторых — сам 46-летний Милованов за свои слова так и не извинился.

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Наталья Могилевская — украинская певица, автор песен и продюсер. Сейчас артистке 45 лет, ранее она была замужем за киевским бизнесменом Дмитрием Чалым, но брак продлился всего около года.

Сейчас артистке приписывают роман с владельцем киевских бутиков и миллионером Олегом Рыжовым, но сама исполнительница эту информацию не комментирует.