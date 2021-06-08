Стриптизер и муж певицы с Украины Наташи Королевой Сергей Глушко, он же Тарзан, в последнее время делится с подписчиками результатами своего художественного труда. На этот раз артист решил написать картину по мотивам своего путешествия в Африку. Соответствующий пост он разместил в Instagram 7 июня

«…не спалось))). Немного поиздеватлся над негрятенком, но еще много работы», — написал Тарзан (орфография автора сохранена. — Ред.).

«Срочно меняйте формулировку! Засудят же легко», «Вы талант, но не называйте негритенком, это звучит не толерантно, можно же просто африканский мальчуган», — посоветовали фолловеры.

Позже стриптизер поправил комментарий, написав уже «Немного потрудил над негритенком», и показал фанатам процесс создания портрета мальчишки с далекого Занзибара.

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Унизил Черчесова: российские спортсмены обиделись на Киркорова © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк Людмилу Порывай. Последняя работа вызвала больше всего шума, так как ее стриптизер писал в привычной для себя одежде — стрингах.

Не так давно супруга Глушко рассказала, что, когда выходила замуж, родители Тарзана ей говорили, что он умеет рисовать, но она в этом убедилась только спустя 20 лет совместной жизни.