«…не спалось))). Немного поиздеватлся над негрятенком, но еще много работы», — написал Тарзан (орфография автора сохранена. — Ред.).
«Срочно меняйте формулировку! Засудят же легко», «Вы талант, но не называйте негритенком, это звучит не толерантно, можно же просто африканский мальчуган», — посоветовали фолловеры.
Позже стриптизер поправил комментарий, написав уже «Немного потрудил над негритенком», и показал фанатам процесс создания портрета мальчишки с далекого Занзибара.
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Тарзан уже успел нарисовать Королеву, их общего сына Архипа и даже тещу Людмилу Порывай. Последняя работа вызвала больше всего шума, так как ее стриптизер писал в привычной для себя одежде — стрингах.
Не так давно супруга Глушко рассказала, что, когда выходила замуж, родители Тарзана ей говорили, что он умеет рисовать, но она в этом убедилась только спустя 20 лет совместной жизни.