Сегодня, 31 мая, уроженка Киева Наталья Порывай, известная как певица Наташа Королева, отмечает свой 48-й день рождения. Артистка уже поздравила сама себя с этой датой, разместив в сети очередные неоднозначные снимки, а мы тем временем вспомним самые яркие скандалы с ее участием

1. Сговор дельфина с русалкой

«Хотелось как лучше, получилось как всегда»: Королева в день рождения удивила фотографией © Наташа Королева/Инстаграм Игорю Николаеву — сделать вид, что они расстались, чтобы привлечь внимание к их паре.

«У нас на тот момент в эстрадном мире никто такого не делал. Я, молодая, авантюрная, подбила композитора на это дело. Он подписался. И мы сделали, конечно, прощальный тур. Шикарно провели кампанию. Но потом жизнь так расставила свои ловушки — я оказалась в реальной ситуации с Игорем», — рассказала Королева.

Молодая исполнительница, которая стала популярна благодаря Николаеву, не на шутку испугалась, ведь что делать без супруга, она не знала, но тут помогла коллега Алла Пугачева.

«Она (Пугачева. — Ред.), как мама, защищала его (Николаева. — Ред.). Но в момент расставания с Игорем я именно от нее услышала нужные слова, которых мне не хватало», — заявила Королева, но какие именно слова услышала, не уточнила.

Королева отметила, что развод с композитором, несмотря на его сложный нрав, прошел спокойно. Супруги поделили имущество, в качестве подарка Николаев оставил ей право исполнять песни, которые он для нее когда-то написал.

2. Хоум-видео и выкидыш

Экс-домработница раскрыла тайну Киркорова: Данилко и Басков подтвердили © РИА Новости, Антон Белицкий / Перейти в фотобанк Сергея Глушко (Тарзана).

Увидев их, а возможно, и внимательно рассмотрев, депутат Виталий Милонов призвал лишить исполнительницу звания Заслуженной артистки России за порнографию, неподобающую уважающей себя российской звезде. Королева обиделась на эти слова и ответила.

«Мне нечего стыдиться! Я не считаю правильным подкидывать дрова в эту топку информационного мусора и вступать в дискуссии относительно перспектив лишения меня почетного звания Заслуженного артиста Российской Федерации», — написала певица.

В дополнение она пригрозила судом изданию, опубликовавшему ее личные материалы, и предположила, что Милонов включился в эту историю не случайно.

Вот только многие поклонники Королевой в искренность звезды на этот раз не поверили, в сети активно стали обсуждать, что она сама «слила» свои порноролики в сеть, что крайне оскорбило певицу.

Позже Королева заявила, что во время скандала носила под сердцем второго ребенка, которого супругам долгое время не удалось зачать. По словам артистки, переживания перечеркнули ее долгожданное счастье: случился выкидыш, и она тогда могла лишь только «лежать трупиком и плакать».

Но и в этот раз история исполнительницы показалась поклонникам довольно подозрительной, напоминающей плохой сценарий дешевой мыльной оперы.

3. СБУ и украинский дух

Солистка Go_А пригласила своих российских поклонников на Украину, но при одном условии © Еurovision Владимира Зеленского пустить ее на территорию своей родной страны.

Артистка выложила в социальные сети видео с обращением своей бабушки, записанным несколько лет назад. В ролике пожилая женщина жалуется на то, что к ней не пускают внучку.

В комментарии к посту Королева написала, что через неделю после записи этого ролика бабушка умерла. В качестве исключения певице позволили въехать на Украину, но запрет не отменили.

Певица возмутилась, что больше ни разу не смогла положить цветы на могилу родного человека, отметив, что она «как никто из артистической среды олицетворяет колорит, темперамент, дух Украины».

4. Измена Тарзана и злые журналисты

«Жанна» на репите и летающие лифчики: Пресняков вспомнил странный концерт в Киеве © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк Анастасия Шульженко пришла на ток-шоу, где заявила, что уже давно состоит в интимных отношениях с Тарзаном.

Этому событию предшествовало заявление звездной четы в полицию по факту кражи драгоценностей из их дома. Глушко признался, что две женщины опоили его и лишили бриллиантов жены.

Одной из «коварных воровок» оказалась та самая Шульженко, которая предоставила видео интимных утех со стриптизером, и только тогда Тарзан признался: он «на 200% мужик», изменивший жене.

Поклонники, затаив дыхание ждали, что звездный брак распадется, но Королева, как ни в чем ни бывало простила нерадивого супруга и даже улетела с ним на тропические острова.

Стоит ли говорить, что в очередной раз в ее адрес прозвучало обвинение «Волки! Волки!»: фанаты предположили, что это был еще один пиар-ход Королевой, просто решившей подогреть к себе интерес публики.

Кто-то из поклонников исполнительницы пошутил, что узнать, врала певица в этот раз или нет, будет очень просто: если в ближайшие годы звездные супруги расстанутся, значит, Королевой снова прилетел бумеранг, как и в истории с Николаевым.

Информация об имениннице

Наташа Королева — сценический псевдоним певицы, при рождении она получила имя Наташа Порывай. Родилась будущая звезда 31 мая 1973 года в Киеве, а в 1989-м переехала в Москву, где и построила карьеру артистки.

В 1992-м вышла замуж за певца и автора песен Игоря Николаева, брак продлился до 2001 года. В 2003-м вышла за стриптизера Сергея Глушко (Тарзана), с которым в 2002-м у нее родился сын Архип. Этот союз существует до сих пор.