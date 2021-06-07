Украинская актриса театра и кино Наталья Денисенко приняла участие в программе ведущей Маши Ефросининой, где призналась, что замужем уже в четвертый раз и останавливаться на этой цифре не намерена. Видео появилось на днях на YouТube

Валюха из «Сватов» сменила Будько на другого © фан-страница Татьяны Кравченко/Инстаграм

Рассказала актриса и о своих взглядах на развитие сына, в частности, немало времени, как оказалось, она уделяет его сексуальному воспитанию. Говорить с ребенком «об этом», заявила Денисенко, она начала, когда мальчику только исполнилось четыре года.

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Наталья Денисенко — украинская актриса, родом из Чернигова. Снималась в «Крепостной», «Клане ювелиров», «Раненое сердце», «Ночь святого Валентина».

В настоящий момент артистка замужем за актером Андреем Фединчиком, брак они заключили в 2017-м году. Как именно супруг относится к ее высказываниям о том, что она еще планирует замуж, Денисенко не сообщила.