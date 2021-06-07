Денисенко рассказала, что все свои свадьбы планировала сама, что собирается делать и впредь, когда настанет время.
Рассказала актриса и о своих взглядах на развитие сына, в частности, немало времени, как оказалось, она уделяет его сексуальному воспитанию. Говорить с ребенком «об этом», заявила Денисенко, она начала, когда мальчику только исполнилось четыре года.
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Наталья Денисенко — украинская актриса, родом из Чернигова. Снималась в «Крепостной», «Клане ювелиров», «Раненое сердце», «Ночь святого Валентина».
В настоящий момент артистка замужем за актером Андреем Фединчиком, брак они заключили в 2017-м году. Как именно супруг относится к ее высказываниям о том, что она еще планирует замуж, Денисенко не сообщила.