Певица Лайма Вайкуле, принявшая участие в эфире шоу Максима Галкина «Музыкалити», во время эфира заявила, что считает творчество группы «Ласковый май» контентом «для дебилов». Выпуск появился на днях на YouTube-канале Gazgolder

Живые и мертвые: СБУ назвала артистов РФ, угрожающих Украине © РИА Новости, Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

В этот момент Галкин решил уточнить, как Вайкуле относится к некогда бешено популярной группе «Ласковый май», песни которой тоже отличались незамысловатостью.

«"Белые розы" — для дебилов, понимаешь? Это тоже продается!» — заявила Вайкуле.

Галкин с этим согласился и запел припев «Роз», на что певица незамедлительно отреагировала, попросив ведущего остановиться.

«Мы же говорим о музыке! А аранжировки, а вообще все? Это все такое несчастное… Мы портим вкус слушателей, дети не должны такое слушать», — констатировала исполнительница.

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Написал «Белые розы» композитор и поэт Сергей Кузнецов, по одной из версий, хит пришел ему в голову в состоянии алкогольного опьянения в 1986 году.