Разговор о «Ласковом мае» зашел в процессе обсуждения творчества современных исполнителей, которые, несмотря на спорные тексты и музыку, очень популярны среди молодежи и, соответственно, имеют хорошие доходы и огромную любовь публики.
В этот момент Галкин решил уточнить, как Вайкуле относится к некогда бешено популярной группе «Ласковый май», песни которой тоже отличались незамысловатостью.
«"Белые розы" — для дебилов, понимаешь? Это тоже продается!» — заявила Вайкуле.
Галкин с этим согласился и запел припев «Роз», на что певица незамедлительно отреагировала, попросив ведущего остановиться.
«Мы же говорим о музыке! А аранжировки, а вообще все? Это все такое несчастное… Мы портим вкус слушателей, дети не должны такое слушать», — констатировала исполнительница.
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Написал «Белые розы» композитор и поэт Сергей Кузнецов, по одной из версий, хит пришел ему в голову в состоянии алкогольного опьянения в 1986 году.