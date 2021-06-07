На Украине наравне с качественной журналистикой плодятся недобросовестные СМИ, предоставляющие однобокую проплаченную информацию. Об этом главный редактор днепровской газеты «Горожанин» Виталий Теплов сказал в интервью изданию Украина.ру

Руслан Коцаба: Зеленский закроет все украинские СМИ, которые откажутся на него работать © Facebook, Руслан Коцаба

По словам Теплова, даже когда публикуются на первый взгляд качественные и солидные расследования, то все чаще становится очевидно, кто был их заказчиком и плательщиком.

День журналиста Украины — профессиональный праздник корреспондентов и репортеров, который отмечается каждый год 6 июня. Именно в этот памятный день в Брюсселе Национальный союз журналистов Украины был принят в ряды Международной федерации журналистов — крупнейшей в мире организации профессиональных работников СМИ.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.