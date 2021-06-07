«Украинская журналистика, как и журналистика в любой стране мира, сегодня очень неоднородна. Наряду с качественной журналистикой есть очень много даже не желтых, а бессмысленных, беспощадных и тупых СМИ. Кроме того, во всем мире растет зависимость СМИ от капитала и их владельцев. Поэтому говорить об объективной журналистике крайне сложно», — отметил он.
По словам Теплова, даже когда публикуются на первый взгляд качественные и солидные расследования, то все чаще становится очевидно, кто был их заказчиком и плательщиком.
День журналиста Украины — профессиональный праздник корреспондентов и репортеров, который отмечается каждый год 6 июня. Именно в этот памятный день в Брюсселе Национальный союз журналистов Украины был принят в ряды Международной федерации журналистов — крупнейшей в мире организации профессиональных работников СМИ.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.