Во всем мире растет зависимость СМИ от капитала и их владельцев. Поэтому говорить об объективной журналистике на Украине крайне сложно, считает главный редактор днепровской газеты «Горожанин» Виталий Теплов

Виталий Теплов: Тарифные протесты на Украине – это репетиция народного гнева © Facebook, виталий теплов

День журналиста Украины — профессиональный праздник корреспондентов и репортёров, который отмечается каждый год 6 июня. Именно в этот памятный день в Брюсселе Национальный союз журналистов Украины был принят в ряды Международной федерации журналистов — крупнейшей в мире организации профессиональных работников СМИ.

Главный редактор днепровской газеты «Горожанин» Виталий Теплов, отвечая на вопрос, как он оценивает нынешнее состояние украинской журналистики и что с ней будет потом, заявил следующее:

— Украинская журналистика, как и журналистика в любой стране мира, сегодня очень неоднородна. Наряду с качественной журналистикой есть очень много даже не желтых, а бессмысленных, беспощадных и тупых СМИ. Кроме того, во всем мире растет зависимость СМИ от капитала и их владельцев. Поэтому говорить об объективной журналистике крайне сложно.

Даже когда ты смотришь вроде бы качественные и солидные расследования, то достаточно часто, чего раньше не было, видно, кто заказчик, а кто плательщик. Во всем мире классическая журналистика немножечко умирает.

Как сказал один украинский политтехнолог, очень хорошо, что время от времени бывают выборы, потому что это позволяет конкурентам вкладывать деньги в журналистику и распространять компромат на политических противников. В Днепре сегодня тоже подавляющее большинство СМИ лежат на коммерческих и дружественных основах либо в отношении местной власти, либо в группе, которая концентрируется вокруг Александра Петровского (он же криминальный авторитет Нарик).

Вот это личное противостояние группы Корбан/Филатов и Нариком дает второй полюс, где есть достаточно жесткая, справедливая, но все-таки тенденциозная критика. Это противостояние является движущей силой и моторчиком нашей журналистики. Оно дает разную картину мира: и плюс, и минус. Я не скажу, что это самая оптимальная форма существования журналистики, но она дает разную информацию. Это уже хорошо.

Вопрос о будущем журналистики, критикующей Майдан, надо делить на две части. Есть всеукраинские СМИ, где вопросы Майдана и идеологии государства заглавные. И я уверен, что в связи с появлением законопроекта об олигархах и в связи тем, что СНБО окончательно перетягивает на себя функции всех правоохранителей, против таких СМИ давление будет усиливаться.

Хотя одновременно некоторые оппозиционные каналы негласно будут подтягиваться к президентскому пулу, для того чтобы раскалывать антипрезидентский оппозиционный фронт, который не един, но в некоторых вопросах сходится.

Местная пресса в общем-то вне общегосударственного тренда. Здесь суть конфликта в отношении к местной власти и взаимоотношениях внутри местной власти. Здесь какое-то давление возможно, но оно некритично, и оно существует всегда. Это норма жизни.