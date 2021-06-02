Какие подводные камин таит новый украинский закон о земле, на днях в эфире телеканала «НАШ» спрогнозировала глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко

Государственную землю на Украине можно будет купить через интернет © CC0, Pixabay

По новому закону о земле собственники земли и землепользователи получат право снимать и переносить грунтовый покров на основании рабочего проекта землеустройства. При этом заказать такой проект в любой фирме сможет сам землепользователь — так и появляется возможность вывоза чернозема фактически по желанию владельца земли.

Тимошенко отметила, что новый закон также подразумевает отмену экологического контроля использования земли. По ее словам, это означает, что новые владельцы, скупившие землю у украинцев, смогут без ограничения вносить в грунт отравляющие вещества.

Таким образом, по мнению политика, украинцы пострадают вдвойне: от загрязненной химикатами воды и невозможности самостоятельно выращивать на земле органическую продукцию. При этом выгоду вместо украинских фермеров получат зарубежные корпорации — они будут выращивать технические культуры для последующей переработки.

Подробнее о земельной реформе на сайте Украина.ру «Это было только во время фашистской оккупации Украины». Юлия Тимошенко вспомнила о земле»