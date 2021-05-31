Кто заказывает музыку
Политик напомнила о ваучерной приватизации и о результатах — «70% украинской индустрии кончили, у людей скупили за бесценок эти бумажки…» — и заявила, что то же самое происходит теперь с открытием рынка земли — «один в один».
«Никакого роста ВВП от этого не будет», — заявила Тимошенко в эфире телеканала «НАШ», отметив, что вся прибыль будет принадлежать международным компаниям, которые будут использовать законодательство об избегании двойного налогообложения. По её словам, основной закон земельной реформы (2178-д) гласит, что землю можно будет покупать через банки с иностранным капиталом. Это означает, что иностранные банки уже с 1 июля (когда закон вступит в силу. — Ред.) смогут владеть украинской сельскохозяйственной землёй, подчеркнула Тимошенко.
По её словам, норма закона, позволяющая украинцам брать кредиты под залог своих земельных паёв, приведёт к тому, что их оставят без земли, поскольку и украинский Нацбанк «уже управляется не Украиной».
«И если земельные наделы будут переданы иностранным банкам или банкам с иностранным капиталом в залог, достаточно нескольких шагов Национального банка, чтобы люди не смогли рассчитаться по кредитам. И земли у украинцев не будет. И они на это рассчитывают», — сказала политик.
Без огородов
Тимошенко подчеркнула, что все три закона о рынке земли — на самом деле «это не о рынке земли, это чётко прописано, как избавить украинцев от сельскохозяйственной земли быстро». В частности, отменяется такой институт, как постоянное пользование, а ведь именно в постоянное пользование в 1995-96 годах выделялись украинцам земельные участки под огороды и фермерство.
«И они (инициаторы рынка земли. — Ред.) теперь говорят: у людей не будет огородов, которые им в постоянное пользование выделены, и 50 га, которые выделены фермерам, — они теперь принуждают за них заплатить. А у них нет таких денег — конкурировать с иностранными банками. Это смешно даже», — рассказала лидер «Батькивщины».
Она добавила, что, судя по нормам земельных законов, власти также намерены продать нефтегазодобывающие объекты, газо- и нефтепроводы — «вместе с землёй, они прямо это прописывают в Земельном кодексе».
Политик подчеркнула, что открытие рынка украинской земли — это «заказная музыка», а заказывают её извне, заказчиками и выгодополучателями являются транснациональные корпорации, которые заработают на этом триллионы евро.
Куда вывезут чернозём
Разрешение снимать и вывозить верхний слой чернозёма не какая-то фантасмагория, а изменённая норма Земельного кодекса, отметила Тимошенко. А отмена экологического контроля использования земли означает, по её словам, что «они (новые владельцы. — Ред.) смогут без какого-либо ограничения самые отравляющие вещества вносить в грунт, нарушать порядок севооборота» и т.д.
«Если всё это будет реализовано, а президент же это подписал, это означает, что государство вообще не сможет даже вмешаться в процессы, которые лишают украинцев жизненного пространства», — констатировала политик.
Она продолжила: во-первых, будет отравлена вода, которая затем «придёт в каждую семью», во-вторых, у украинцев больше не будет органической продукции, потому что эти законы убивают фермеров. А крупные иноземные корпорации будут выращивать на украинской земле технические культуры и затем вывозить их на переработку в свои страны (как требуют законы этих стран).
Тимошенко добавила, что в селах вместо выбираемых сельсоветов и выбираемых глав этих советов, которые могли бы воспротивиться продаже земель, специальным законом вводятся назначаемые из центра старосты. И теперь этот никем не избранный староста «будет один решать, кому что раздавать».
«Послушайте, это было только во время фашистской оккупации Украины — были старосты», — напомнила лидер «Батькивщины». Она добавила, что в результате открытия рынка земли украинцы просто утратят «основу своего существования — 72% своей территории (именно столько занимают на Украине сельскохозяйственные земли. — Ред.), уже мы на это влиять не будем».
Не будет ни воды, ни еды
Политик сообщила, что фракция «Батькивщины» в Верховной Раде борется против земельной реформы двумя путями: во-первых, ещё полгода назад был подан иск в Конституционный суд Украины (КСУ), поскольку земельные законы нарушают 18 статей Конституции; во-вторых, инициирует проведение референдума.
По словам Тимошенко, КСУ будет рассматривать земельный вопрос 3 июня. Она отметила, что после атаки президента Владимира Зеленского на КСУ этот суд теперь «изувечен, дискредитирован», и поэтому результат рассмотрения иска предугадать сложно. Она призвала сторонников мирно прийти 3 июня в 10 часов утра к Конституционному суду, чтобы проследить за ходом заседания и «чтобы защитить свою жизнь и жизнь своих семей».
«Что мы делаем? Мы останемся без воды, которую можно пить, мы останемся без экологически чистой продукции, мы останемся без миллионов рабочих мест, потому что семейного фермерства не будет. Мы останемся с вами без прибыли, которую рождает земля, и мы будем — Украина — рабами на своей собственной земле», — обрисовала Тимошенко мрачные перспективы. Она добавила, что в настоящее время под видом «реформ» фактически идёт «гибридная колонизация Украины», идёт процесс лишения её суверенитета.
По словам Тимошенко, уже приняты сотни законов, которые прямо противоречат национальным интересам. В результате Украина оказалась на последнем месте среди постсоветских республик по показателю ВВП на душу населения. Политик подчеркнула, что у граждан есть выбор: либо ждать очередных выборов, и тогда «остаться практически без страны», либо «немедленно требовать досрочных выборов, как парламентских, так и президентских».
Напомним, при содействии партии «Батькивщина» 22 мая фермерскими и аграрными ассоциациями была создана инициативная группа «земельного референдума», которая приступила к сбору необходимых трёх миллионов подписей. Как сообщила Юлия Тимошенко, уже на следующей неделе, во вторник, соответствующие документы будут переданы в ЦИК.