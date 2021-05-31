Открытие рынка земли на Украине приведёт к самым негативным последствиям, украинцы рискуют просто потерять свою страну, к тому же у них не будет ни питьевой воды, ни нормальной еды. С таким предостережением выступила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко

Рынок земли, суд и референдум. О будущем земельной реформы © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Кто заказывает музыку

Политик напомнила о ваучерной приватизации и о результатах — «70% украинской индустрии кончили, у людей скупили за бесценок эти бумажки…» — и заявила, что то же самое происходит теперь с открытием рынка земли — «один в один».

«Никакого роста ВВП от этого не будет», — заявила Тимошенко в эфире телеканала «НАШ», отметив, что вся прибыль будет принадлежать международным компаниям, которые будут использовать законодательство об избегании двойного налогообложения. По её словам, основной закон земельной реформы (2178-д) гласит, что землю можно будет покупать через банки с иностранным капиталом. Это означает, что иностранные банки уже с 1 июля (когда закон вступит в силу. — Ред.) смогут владеть украинской сельскохозяйственной землёй, подчеркнула Тимошенко.

По её словам, норма закона, позволяющая украинцам брать кредиты под залог своих земельных паёв, приведёт к тому, что их оставят без земли, поскольку и украинский Нацбанк «уже управляется не Украиной».

«И если земельные наделы будут переданы иностранным банкам или банкам с иностранным капиталом в залог, достаточно нескольких шагов Национального банка, чтобы люди не смогли рассчитаться по кредитам. И земли у украинцев не будет. И они на это рассчитывают», — сказала политик.

Без огородов

Все на продажу. Тотальное обезземеливание крестьянства Украины © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«И они (инициаторы рынка земли. — Ред.) теперь говорят: у людей не будет огородов, которые им в постоянное пользование выделены, и 50 га, которые выделены фермерам, — они теперь принуждают за них заплатить. А у них нет таких денег — конкурировать с иностранными банками. Это смешно даже», — рассказала лидер «Батькивщины».

Она добавила, что, судя по нормам земельных законов, власти также намерены продать нефтегазодобывающие объекты, газо- и нефтепроводы — «вместе с землёй, они прямо это прописывают в Земельном кодексе».

Политик подчеркнула, что открытие рынка украинской земли — это «заказная музыка», а заказывают её извне, заказчиками и выгодополучателями являются транснациональные корпорации, которые заработают на этом триллионы евро.

Куда вывезут чернозём

Разрешение снимать и вывозить верхний слой чернозёма не какая-то фантасмагория, а изменённая норма Земельного кодекса, отметила Тимошенко. А отмена экологического контроля использования земли означает, по её словам, что «они (новые владельцы. — Ред.) смогут без какого-либо ограничения самые отравляющие вещества вносить в грунт, нарушать порядок севооборота» и т.д.

«Если всё это будет реализовано, а президент же это подписал, это означает, что государство вообще не сможет даже вмешаться в процессы, которые лишают украинцев жизненного пространства», — констатировала политик.

Она продолжила: во-первых, будет отравлена вода, которая затем «придёт в каждую семью», во-вторых, у украинцев больше не будет органической продукции, потому что эти законы убивают фермеров. А крупные иноземные корпорации будут выращивать на украинской земле технические культуры и затем вывозить их на переработку в свои страны (как требуют законы этих стран).

Тимошенко добавила, что в селах вместо выбираемых сельсоветов и выбираемых глав этих советов, которые могли бы воспротивиться продаже земель, специальным законом вводятся назначаемые из центра старосты. И теперь этот никем не избранный староста «будет один решать, кому что раздавать».

«Послушайте, это было только во время фашистской оккупации Украины — были старосты», — напомнила лидер «Батькивщины». Она добавила, что в результате открытия рынка земли украинцы просто утратят «основу своего существования — 72% своей территории (именно столько занимают на Украине сельскохозяйственные земли. — Ред.), уже мы на это влиять не будем».

Не будет ни воды, ни еды

Политик сообщила, что фракция «Батькивщины» в Верховной Раде борется против земельной реформы двумя путями: во-первых, ещё полгода назад был подан иск в Конституционный суд Украины (КСУ), поскольку земельные законы нарушают 18 статей Конституции; во-вторых, инициирует проведение референдума.

По словам Тимошенко, КСУ будет рассматривать земельный вопрос 3 июня. Она отметила, что после атаки президента Владимира Зеленского на КСУ этот суд теперь «изувечен, дискредитирован», и поэтому результат рассмотрения иска предугадать сложно. Она призвала сторонников мирно прийти 3 июня в 10 часов утра к Конституционному суду, чтобы проследить за ходом заседания и «чтобы защитить свою жизнь и жизнь своих семей».

Земля на Украине стала товаром: между миллиардами долларов и опасностью потерять страну

По словам Тимошенко, уже приняты сотни законов, которые прямо противоречат национальным интересам. В результате Украина оказалась на последнем месте среди постсоветских республик по показателю ВВП на душу населения. Политик подчеркнула, что у граждан есть выбор: либо ждать очередных выборов, и тогда «остаться практически без страны», либо «немедленно требовать досрочных выборов, как парламентских, так и президентских».

Напомним, при содействии партии «Батькивщина» 22 мая фермерскими и аграрными ассоциациями была создана инициативная группа «земельного референдума», которая приступила к сбору необходимых трёх миллионов подписей. Как сообщила Юлия Тимошенко, уже на следующей неделе, во вторник, соответствующие документы будут переданы в ЦИК.